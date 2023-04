Liga : Carlo Ancelotti tape du poing sur la table après la débâcle du Real Madrid

Le Real Madrid brille par son inconstance cette saison. En Ligue des Champions, leur compétition favorite, les Madrilènes continuent de faire tomber les records avec une nouvelle qualification en demi-finales de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Par contre en Liga, la donne est totalement différente avec une sixième défaite enregistrée depuis le début de cet exercice 2022-2023. Un véritable paradoxe pour la Casa Blanca qui s’est répété ce mardi en ouverture de la 31ème journée du championnat espagnol même si l’équipe se présentait amoindrie avec les absences de Karim Benzema, David Alaba, Thibaut Courtois, Eden Hazard et Ferland Mendy notamment.

Pour les remplacer, Carlo Ancelotti faisait appel à Marco Asensio, Nacho et Andriy Lunin. Un choix pas vraiment payant. En effet, alors que les chances du Real Madrid de remporter la Liga à la fin de la saison étaient déjà extrêmement minces, les joueurs de l’entraîneur italien se tiraient une nouvelle balle dans le pied en se faisant dominer de la tête et des épaules par une valeureuse équipe de Gérone. Auteur d’un quadruplé (12e, 24e, 48e et 62e), Valentin Castellanos a été le grand artisan de la victoire des Blanquivermells. Une performance rare et à souligner face au grand Real. Si Vinicius Junior (34e) et Lucas Vazquez (85e) ont réduit l’écart, cette défaite a fait réagir le technicien transalpin de la Maison Blanche au coup de sifflet final.

Une faillite collective

Si la charnière centrale, composée d’Antonio Rüdiger et Eder Militão, a sombré, c’est avant tout le collectif madrilène qui a manqué d’automatismes pour inverser la tendance dans cette partie. Après cette nouvelle déception, Carlo Ancelotti, qui s’est présenté devant les médias avec une mine déconfite, n’a pas été tendre avec ses joueurs. «Le match a été mauvais en défense et c’était la clé. Parce qu’avec le ballon, nous avons bien travaillé, surtout au début, mais nous n’avons pas été convaincants dans les duels, ils nous ont pris sur deux contre-attaques… et à partir de là, tout est devenu plus difficile. Nous avons essayé de revenir avec des individualités, pas en tant qu’équipe. Car aujourd’hui, l’équipe n’a pas joué», s’est notamment emporté le technicien du Real Madrid avant de poursuivre sur la faillite collective de son groupe.

«Le niveau individuel était également en dessous de la normale. Pas seulement certains mais en général. Notre niveau était très bas. Je répète l’importance de l’engagement défensif : si nous l’avons, nous gagnerons toujours et si nous ne l’avons pas, cela nous coûtera cher. C’est la clé, notre clé. Et aujourd’hui, nous ne l’avons pas eu. J’espère que mes joueurs l’ont compris. Si ce n’est pas le cas, je le leur répéterai tous les jours», a pesté Carlo Ancelotti en marge de cette rencontre. Si la Liga semble plus que jamais compromise après ce nouveau revers, le Real Madrid a encore une demi-finale de Ligue des Champions à jouer face à l’ogre de Manchester City, qui semble particulièrement insatiable cette saison. Il faudra donc vite réagir pour les coéquipiers de Karim Benzema s’ils veulent préparer au mieux cette rencontre capitale.