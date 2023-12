Barça : Junior Firpo raconte ses clashs avec Koeman

Junior Firpo n’aura pas fait long feu en Catalogne. Arrivé pour 20 millions d’euros au FC Barcelone en provenance du Real Betis, le latéral gauche ne s’est jamais véritablement imposé, dans l’ombre d’un Jordi Alba qu’il devait concurrencer. Parti, depuis 2021, à Leeds, en Angleterre, le joueur de 27 ans évolue désormais en Championship et n’a disputé que trois petites rencontres de championnat. Pour Sport, Junior Firpo est revenu sur son passage au Barça, et plus particulièrement sur ses brouilles avec Ronald Koeman, avec qu’il entretenait une relation pour le moins… conflictuelle.

«Un jour, j’ai interrogé Koeman sur mon manque de temps de jeu et il m’a donné une réponse que je n’ai pas trouvé honnête: 'Tu pollues le groupe.' Alors j’ai arrêté de demander des explications», explique Firpo. Il poursuit : «Lors de ma deuxième saison j’ai très peu joué. Et pourtant j’étais à un bien meilleur niveau que lors de ma première. Je pense que Koeman ne me connaissait pas très bien. Je me souviens d’une fois où Jordi Alba a été blessé et il a placé Dest au poste d’arrière gauche. Les quelques minutes qu’il m’a données étaient sur le côté droit et j’en avais peu. Dans l’équipe, les joueurs savaient que j’avais des problèmes avec Koeman». Face au PSG, lors du 1/8e de finale retour de Ligue des Champions 2021, l’ancien Barcelonais avait pourtant réalisé une grande performance face à Mbappé, sans que son entraîneur ne le récompense vraiment. «Il m’a fait entrer en jeu à la 30e minute avec presque aucun échauffement. J’ai eu plusieurs matchs où je jouais bien et malgré ça je n’ai pas joué pendant tout un mois», dit-il, sans doute encore frustré de son passage au Barça.