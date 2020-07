Napoli : les explications d'Aurelio De Laurentiis sur le gros transfert de Victor Osimhen

La suite après cette publicité

Après plusieurs semaines de négociations, Victor Osimhen est enfin un joueur du Napoli. L'attaquant nigérian, auteur d'une magnifique saison avec le LOSC pour sa première en France (38 matches toutes compétitions confondues, 18 buts), quitte donc le nord de la France un an après son arrivée en provenance de Charleroi. Et pour s'attacher ses services, les Partenopei ont sorti le chéquier puisque les médias locaux parlent d'un transfert à 81,3 millions d'euros (71,2 M€, plus 10,1 M€ de bonus garantis). Un montant conséquent en pleine crise liée au Covid-19.

Mais rapidement, le président du club italien Aurelio De Laurentiis a tenu à se justifier. Interrogé par les médias transalpins comme Sky Italia ou Radio Kiss Kiss, l'homme fort du Napoli est revenu sur ce prix. «Osimhen, on le suivait depuis un certain temps. Gattuso et Giuntoli le voulaient tous les deux, et ils m'ont convaincu de faire ce sacrifice de 70 millions d'euros. Avec les bonus, nous atteindrons 80 millions, et si l'on considère le salaire qu'il recevra au fil des années, il dépassera largement les 100 millions», a-t-il expliqué.

«C'est un joueur dont on n'attend pas tout tout de suite»

Avec un tel investissement, le Napoli attendra certainement beaucoup du Super Eagle (8 sélections, 4 buts). Mais les dirigeants ne vont pas lui mettre la pression, comme l'a déclaré Aurelio De Laurentiis : «c'est un joueur dont on n'attend pas tout tout de suite. Ce n'est pas un joueur avec 25-30 buts par saison, mais il devra sortir un jeu extraordinaire pour l'équipe, en marquant des buts et faire en sorte que ses coéquipiers le fassent aussi.»

En 2020-2021, Victor Osimhen, qui risque d'évoluer avec le numéro 9 comme l'a déclaré le président, tentera en tout cas de redonner un peu plus de couleurs à sa nouvelle équipe, qui va terminer septième de Serie A cette saison, mais qui disputera la Ligue Europa grâce à sa victoire finale en Coppa Italia début juin. Les premiers pas de l'ancien Lillois avec les Partenopei seront en tout cas suivis de près avec ce transfert assez élevé.