OM : Alexandre Dujeux et le SCO Angers crient au scandale d’arbitrage !

Le SCO Angers ouvrait les portes de son stade Raymond-Kopa à l’Olympique de Marseille ce dimanche soir, en fermeture de la 21e journée de Ligue 1. Après une première période marquée par un bloc bas compact, les Angevins ont plié sur les multiples assauts offensifs des Phocéens. Au retour des vestiaires, l’OM voulait continuer sur son rythme. Et ce que le SCO redoutait est arrivé. Grâce à un corner tiré sur la droite par Amine Gouiri vers le premier poteau, Adrien Rabiot a surgi et dévié victorieusement de la tête vers la gauche du but (69e, 0-1). Il n’a pas fallu beaucoup de temps pour que les troupes de Roberto De Zerbi se mettent à l’abri. Sur un contre marseillais plein axe dans la profondeur, Neal Maupay s’est appuyé sur Amine Gouiri qui est rentré sur la gauche de la surface et lui a redonné dans l’axe. Maupay a ajusté Yahia Fofana d’un ballon entre les jambes (69e, 0-2).

Interrogé au micro de DAZN après la défaite de son équipe, Alexandre Dujeux a tenu à revenir sur son plan de jeu et sa manière dont il a géré son combat tactique contre Roberto De Zerbi et sa très belle équipe marseillaise : «Au bout de 25 minutes, on a changé déjà. On a mis Abdelli, qu’on avait mis entre Aholou et Belkebla, plus haut justement pour essayer de contrecarrer ça. On était un peu bas. On a été plus haut. On a récupéré quelques ballons, ça nous a permis de nous projeter. On a fait beaucoup d’effort à courir après ce ballon. On a quelques situations où on a manqué un peu de justesse mais ça peut aussi s’expliquer avec toute la débauche d’énergie qu’on a pu avoir pour récupérer le ballon». Pas de regret véritable donc, mais l’entraîneur français a tout de même pointé du doigt quelques décisions arbitrales qui ont, selon lui, mis des bâtons dans les roues angevines : «Ce qui me dérange, c’est qu’il y a une faute au préalable sur Aholou, il me semble. C’est toujours sujet à interprétation. Après, que l’OM s’impose ce soir, c’est malgré tout logique. Mais si on ne prend pas celui-là, on est à la 70e, on ne sait pas ce qui peut se passer. J’ai un petit goût d’inachevé par rapport à ça», a-t-il affirmé en conférence de presse.

Dujeux flingue l’arbitrage !

Sur l’ouverture du score marseillaise signée Adrien Rabiot, le corner tiré par Amine Gouiri a été à l’origine gagné grâce à une récupération permise sur un tacle, jugé mal maîtrisé par certains, dans le rond central de Pierre-Emile Højbjerg sur Jean-Eudes Aholou. Une faute évidente pour Alexandre Dujeux : «Qu’il y ait une victoire de l’OM à la fin du match, c’est assez logique puisque l’OM a été supérieur. Nous, on a combattu avec nos armes. Ce qui me dérange, c’est de prendre ce premier but, car je pense qu’il y a une faute sur Aholou. Je ne suis pas arbitre. Je n’ai pas revu très précisément les images, mais je les ai revues plusieurs fois. C’est ça qui me chagrine un peu, car si on ne prend ce but à ce moment-là, peut-être qu’on arrive à durer dans le match et à tenir. Il me semble qu’il y a faute. Après, c’est à l’appréciation de chacun. La semaine dernière, on a eu un expulsé contre Le Havre au bout de 8 minutes et puis, après on dit qu’il n’y a pas rouge et le joueur n’est pas suspendu. Voilà ça fait deux faits de jeu qui sont contre nous ces derniers temps. Je signale, ce n’est pas du tout dans mes habitudes. Je parle très rarement de ça».

Malgré ce revers, le SCO Angers reste sur une belle forme ces dernières semaines avec une qualification en quart de finale de la Coupe de France et une belle série en championnat avec 10 points pris en 6 journées jouées en 2025. Mais même quand l’heure est arrivée de tirer le bilan, Alexandre Dujeux en profite pour retacler l’arbitrage en souriant : «On avait envie de gagner comme tous les matchs. Il y a un adversaire qui est supérieur. Nous, on fait notre petit bonhomme de chemin. On sait que des matchs cruciaux arrivent. Reims, Saint-Etienne, Toulouse qui arrivent à la suite en championnat. On n’a pas de marge. Il faut croiser les doigts, ne pas avoir trop de blessures, avoir de la réussite, avoir des décisions dans notre sens et pas l’inverse. Plein de petites choses qui font encore que le chemin est encore long mais on est content de ce qu’il se passe depuis quelques semaines». Actuellement 12ème, Angers compte 5 points d’avance sur l’AS Saint-Etienne, qui est 16ème et barragiste. Le sprint final commence déjà en Maine-et-Loire.