Inter: l'expulsion d'Arturo Vidal ne passe pas chez Antonio Conte

Battus sur leur pelouse par un Real Madrid efficace ce mercredi soir, les joueurs de l’Inter ne sont jamais parvenus à trouver de solution dans ce match (0-2). L’expulsion d’Arturo Vidal à la demi-heure de jeu n’a pas arrangé pas les choses. Après avoir subi, selon lui, une faute dans la surface madrilène, le milieu de terrain chilien s'était relevé avant d’invectiver l’arbitre. Anthony Taylor avait logiquement brandi un carton jaune avant de voir rouge et d’expulser le joueur de l’Inter, trop insistant aux yeux de l’Anglais. Une décision qui ne semblait pas au goût de l’entraîneur des Nerazzurri qui n’a pas manqué de le faire savoir en conférence de presse à l’issue de la rencontre.

«Ne parlons pas de l'arbitrage, même s'il faut être intelligent et ne pas ruiner des matches ainsi. Je ne sais pas ce qu'a dit Vidal à l'arbitre mais laisser une équipe à dix à la 33e minute, c'est la tuer. Seul le temps va nous aider à grandir et mieux gérer ce type de matches. Il est déjà difficile de jouer contre une équipe du niveau du Real Madrid, ensuite quand on part avec un but de retard et qu'on est à dix après une demi-heure, la montagne devient très difficile à escalader» a ainsi confié l’Italien, tout de même conscient de l’erreur de son joueur.