Ligue des Champions : le Real Madrid fait mal à l'Inter, Liverpool surpris à domicile par l'Atalanta

Quatrième journée de la phase de poules de Ligue des Champions et un enjeu forcément grandissant pour les clubs qui sont en difficulté dans leur groupe. C'est étonnamment le cas du Real Madrid et de l'Inter Milan, dominés notamment au classement par l'étonnant Borussia Mönchengladbach, qui a conforté sa première place avec un nouveau succès éclatant face au Shakhtar Donetsk (4-0). L'Inter comme le Real, se devait de l'emporter pour rester en vie dans ce relevé groupe B. Avec une équipe remaniée, sans Ramos ni Benzema, le club espagnol lançait parfaitement son match à San Siro en obtenant un penalty pour une faute de Barella sur Odegaard. Penalty que transformait Eden Hazard pour idéalement lancer les siens (0-1, 6e). Les hommes de Zidane se procuraient plusieurs occasions nettes, avec le poteau touché par Lucas Vazquez (13e) ou encore Ferland Mendy seul dans la surface qui choisissait le centre plutôt que le tir (17e).

La suite après cette publicité

L'Inter se réveillait enfin après ces 20 premières minutes délicates et se montrait plus saignant. Mais le ciel allait lui tomber sur la tête, avec l'expulsion d'Arturo Vidal. Tout commençait dans la surface du Real Madrid, le Chilien était légèrement retenu par Modric et légèrement fauché par Varane. Il s'écroulait mais l'arbitre de la rencontre, Anthony Taylor, ne bronchait pas, ce qui déclenchait la colère de Vidal. Le premier carton jaune pour contestation ne suffisait pas et il en récoltait un deuxième, synonyme d'expulsion (33e). De quoi encore plus compliquer la tâche de son équipe, en bien mauvaise posture. Au retour des vestiaires, le Real faisait tourner le cuir, profitant de son avantage numérique. Et il marquait le but du break, par Rodrygo, qui reprenait victorieusement du droit un centre de Lucas Vazquez (0-2, 59e).

L'Inter quasiment éliminé de la Ligue des Champions...

L'Inter n'arrivait pas à se montrer dangereux et concédait logiquement cette défaite, qui le place dans une situation très délicate (dernier du groupe avec 2 points). Le Real Madrid est lui totalement relancé et pourra aller chercher la première place lors des deux dernières rencontres, face au Shakhtar et à Gladbach. Autre choc de la soirée, la rencontre entre Liverpool et l'Atalanta n'a pas accouché d'un sommet du jeu. Handicapé par les absences, Liverpool a mis l'intensité qui le caractérise mais n'a pas eu de réussite offensive en première période, quand l'Atalanta, plus en difficulté cette saison, gâchait ses bonnes situations. C'est finalement au retour des vestiaires que la Dea était récompensée de sa bonne prestation, avec Ilicic qui reprenait un centre déposé par Papu Gomez (0-1, 60e). Puis, sur un copier-coller du premier but, Gomez trouvait Hateboer dans la surface au deuxième poteau. Le latéral remisait de la tête vers Gosens, dans la surface, qui terminait du pied droit (0-2, 64e)

Le Bayern, qui avait vécu une soirée pas si simple en Autriche lors de la précédente journée, a de nouveau dominé un courageux RB Salzbourg. Lewandowski a ouvert la marque, Coman, chanceux, a doublé la mise sur une frappe déviée, Sané a concrétisé une offrande de Coman. Salzbourg a répliqué en fin de match par un but de Berisha. Le Bayern est qualifié pour les huitièmes de finale. Dans ce même groupe A, l'Atlético de Madrid n'a pas trouvé la solution à domicile face au Lokomotiv Moscou. Il a cru ouvrir la marque par Koke, finalement signalé hors-jeu par la VAR. Enfin, l'Ajax Amsterdam s'est défait de Midtjylland sur le score de 3 à 1. Le club danois aura au moins réussi à marquer, à l'aller comme au retour, contre le club néerlandais. Ce qui n'est visiblement pas donné à tout le monde.

Les résultats de la soirée

Groupe A :

Atlético de Madrid 0-0 Lokomotiv Moscou

Bayern Munich 3-1 RB Salzbourg : Lewandowski (42e), Coman (52e), Sané (68e) pour le Bayern ; Berisha (73e) pour Salzbourg

Groupe B :

Borussia Mönchengladbach 4-0 Shahtar Donetsk : Stindl (17e), Elvedi (34e), Embolo (45+1e), Wendt (77e) pour le Borussia

Inter Milan 0-2 Real Madrid : Hazard (6e), Rodrygo (59e) pour le Real

Groupe C :

Olympiakos 0-1 Manchester City : Foden (35e) pour Man City

OM 0-2 Porto : Sanusi (39e), Oliveira (72e, sp) pour Porto

Groupe D :

Ajax Amsterdam 3-1 Midtjylland : Gravenberch (47e), Mazraoui (49e), Neres (66e) pour l'Ajax ; Mabil (81e, sp) pour Midtjylland

Liverpool 0-2 Atalanta : Ilicic (60e), Gosens (64e) pour l'Atalanta