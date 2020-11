Ligue des Champions : Manchester City file en huitièmes, Gladbach s'en rapproche

On avait deux rencontres de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions en ce début de soirée de mercredi, avant les six duels de 21h. La première concernait d'ailleurs l'Olympique de Marseille, puisque dans ce groupe C où les Phocéens n'étaient pas encore mathématiquement éliminés, l'Olympiakos accueillait Manchester City. Les Citizens, premiers avec trois victoires en autant de rencontres, défiaient donc des Grecs troisièmes avec trois points. Et les troupes de Pep Guardiola ont fait le boulot, avec une victoire 1-0, sans trop se fouler. Pourtant, l'entame était assez laborieuse, avec très peu d'occasions à se mettre sous la dent des deux côtés. Il fallait attendre la 36e minute pour que Phil Foden, après une superbe talonnade de Sterling, ne vienne crucifier Sa (0-1).

Au retour des vestiaires, les Mancuniens maitrisaient toujours la rencontre, peu inquiétés par leur adversaire du soir. Sereins, ils ne donnaient pas l'impression de forcer, enchaînant les séquences de possession. Quelques occasions tout de même, à l'image de cette frappe de Cancelo facilement captée par le portier grec (63e), ou de cette tentative un peu trop croisée de Bernardo Silva (75e). Reçu quatre sur quatre, le club de Manchester sera bien de la partie et rejoint Chelsea, Séville, la Juventus et le Barça pour le prochain tour de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Porto peut frapper un joli coup en battant l'OM au Vélodrome ce soir.

Gladbach prend le large

Dans l'autre duel de la soirée, Gladbach recevait le Shakhtar Donetsk sur ses terres. Un choc entre le premier et le deuxième du groupe B, devant le Real Madrid et l'Inter. Une des deux équipes pouvait donc faire un sacré pas en avant en vue de la qualification pour les huitièmes en cas de victoire. C'est finalement l'écurie de Bundesliga qui l'a emporté sur le lourd score de 4-0, au terme d'un match probablement plus facile pour elle que ce qu'on pouvait attendre (ils s'étaient imposés 6-0 lors du premier match mais le Shakhtar était décimé). Très vite, Stindl ouvrait le score sur penalty (1-0, 17e). L'Allemand transformait ainsi un penalty provoqué par Marcus Thuram. Les locaux dominaient les débats, et Embolo touchait le poteau (22e).

Dominateurs, les Germaniques allaient rapidement doubler la mise. Elvedi, à la retombée d'un corner, battait Pyatov de la tête (2-0, 34e). Embolo pliait la rencontre peu avant la pause, d'un retourné acrobatique à bout portant suite à un coup franc mal repoussé par la défense (3-0, 45e+1). En deuxième période, les Ukrainiens allaient chercher la réaction d'orgueil, mais étaient en manque d'idées et de mordant. Wendt se mêlait à la fête et signait le quatrième but des Noir et Blanc (4-0, 77e). Avec ce succès, Gladbach prend quatre points d'avance sur son rival de la soirée et priera probablement pour un match nul dans le duel qui va opposer Milanais et Madrilènes un peu plus tard dans la soirée...

Retrouvez le classement de la phase de poules de la Ligue des Champions ici.