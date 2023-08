Barça : Sergi Roberto a refusé l’Arabie saoudite

L’Arabie saoudite n’a pas fini de recruter dans les grands clubs européens. Et notamment au FC Barcelone, qui a déjà cédé Franck Kessié à Al-Ahli. Mais le quotidien catalan Sport informe que, ces derniers jours, un club saoudien a tenté d’enrôler Sergi Roberto, le nouveau capitaine du Barça. L’identité du club n’a pas fuité, mais il était prêt à débourser environ 15 millions d’euros pour le transfert du Catalan.

L’écurie blaugrana a écouté l’offre et en a parlé à son défenseur polyvalent de 31 ans, qui a refusé de partir et préférait honorer son année de contrat en tant que capitaine de l’équipe première. De plus, Xavi Hernandez compte encore sur lui pour cette saison. Pour rappel, Sergi Roberto a renouvelé au début de l’année dernière pour une saison supplémentaire.