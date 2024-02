Quand Rasmus Højlund snobe son sosie

Performant sur les dernières semaines avec Manchester United, Rasmus Højlund (21 ans) semble désormais mieux s’adapter à la Premier League. L’attaquant danois qui compte 10 buts et 2 offrandes en 28 matches reste surtout sur trois réalisations et deux passes décisives lors des trois derniers matches. Après la victoire 3-0 des Red Devils contre West Ham, il a pourtant déçu son sosie et plus grand fan Sean Millis en n’allant pas le voir alors que ce dernier l’attendait à l’issue du match.

Chanteur Australien et ex-participant de The Voice, Sean Millis dont le titre "Waiting On a Miracle" (en attente d’un miracle en français) était rapporté à la disette du joueur s’était souvent amusé sur les réseaux sociaux de cette ressemblance entre lui et le buteur danois. Atteint de la maladie de Hunter (maladie progressive très rare et potentiellement mortelle touchant principalement les hommes), Sean Millis n’a pas manqué de supporter Rasmus Højlund jusqu’à en être soulagé quand ce dernier a enfin débloqué son compteur en Premier League il y a quelques semaines.