MU : le soulagement du "sosie" de Rasmus Hojlund après son premier but en Premier League

La soirée de mardi fut pleine d’émotions pour Rasmus Hojlund. Malgré ses 5 buts inscrits en Ligue des champions, l’attaquant danois n’avait toujours pas trouvé le chemin des filets en Premier League avant d’affronter Aston Villa à Old Trafford, lors de la victoire des siens (3-2). Opportuniste sur un corner de Bruno Fernandes, l’ancien de l’Atalanta Bergame reprenait le ballon de l’intérieur du pied, trompant ainsi Emiliano Martinez qui voyait le ballon heurter le poteau avant de faire trembler ses filets. Une joie immense pour le buteur de 20 ans partagée par son… "sosie", Sean Millis.

En effet, le chanteur australien, ex-participant de The Voice et atteint de la maladie de Hunter (maladie progressive très rare et potentiellement mortelle touchant principalement les hommes), est rapidement devenu une coqueluche des supporters de Manchester United en raison de sa ressemblance approximative avec le numéro 9 des Red Devils, qui leur avait d’ailleurs coûté plus de 70 millions d’euros. «Hojlund tu l’as fait ! Tu es une légende mec, a lâché Sean Millis sur ses réseaux, où il a profité de ce buzz en Angleterre pour faire connaître sa discographie. J’espère que ma chanson t’a aidé à marquer ce but miraculeux. Tu es fantastique et je sais que ce but sera le premier d’une longue liste. Bravo !»