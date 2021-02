AC Milan : Paolo Maldini pas inquiet après la défaite surprise face à La Spezia

Longtemps en tête de la Serie A de l'autre côté des Alpes, l'AC Milan a perdu sa place sur le trône le week-end dernier à cause de sa défaite surprise sur la pelouse de La Spezia (2-0, 22e journée du championnat d'Italie). Une contre performance pour les Rossoneri qui n'inquiète pas Paolo Maldini. Interrogé par Sky Italia avant la rencontre de Ligue Europa contre l'Etoile Rouge de Belgrade (score final 2-2), le directeur sportif a fait part de son sentiment.

Comment allons-nous nous en sortir psychologiquement ? Nous verrons bien. Nous avons eu une semaine, avant La Spezia, où les sessions d'entraînement étaient de très haute intensité et de très haute qualité, mais le résultat a été absolument négatif. Nous avons l'habitude de jouer tous les trois jours, nous ne nous sommes jamais apitoyés sur notre sort à cause des matchs, du calendrier, des absences, etc. Et cela a été notre force. Quand nous avons eu des difficultés, nous sommes toujours sortis vainqueurs, a lâché l'ancien défenseur.