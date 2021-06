Le Real Madrid veut jouer... dans le stade de l'Atlético !

Le Santiago Bernabéu est toujours en travaux. Pendant que le chantier colossal se mettait en place et avançait au cours de la saison écoulée, le Real Madrid a disputé ses rencontres au Stade Alfredo di Stefano, situé dans son centre d'entraînement à Valdebebas. Mais visiblement, Florentino Pérez et compagnie voient les choses autrement pour la saison prochaine.

Comme l'explique Marca, les travaux ne seront pas terminés en début de saison prochaine, et le Real Madrid espère pouvoir jouer ses matchs à domicile... au Wanda Metropolitano, le stade de l'Atlético. Une option qui pourrait se concrétiser, notamment à cause de la bonne entente entre la direction des deux clubs malgré la rivalité sur le terrain. De quoi récolter des recettes plus importantes niveau billeterie pour les Merengues, qui espèrent inaugurer leur antre d'ici la fin septembre/octobre. Mais pas sur que les fans colchoneros apprécient...