Menu Rechercher
Commenter

Côte d’Ivoire : Yahia Fofana vise un nouveau sacre à la CAN

Par Jordan Pardon
1 min.
La Côte d'Ivoire après un but @Maxppp

Gardien révélation de la dernière CAN remportée par la Côte d’Ivoire à domicile, Yahia Fofana nourrit encore de grands espoirs pour cette édition 2025. Dans un entretien accordé à Ouest-France, l’ancien joueur d’Angers n’a pas tourné autour du pot : il a affirmé sans détours que l’objectif des Elephants était la victoire finale.

La suite après cette publicité

«Naturellement, la Côte d’Ivoire fait partie des pays qui prétendent à la victoire finale. Ce serait mentir de dire que l’on vient au Maroc avec des objectifs moins élevés. Personnellement, après avoir vécu les émotions de 2024 en Côte d’Ivoire, j’ai forcément envie de revivre ces moments et donner à nouveau de la joie à notre pays. Quels sont nos objectifs ? Ramener la coupe à la maison. On va tout faire pour aller chercher cette quatrième étoile.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Côte d'Ivoire
Yahia Fofana

En savoir plus sur

Côte d'Ivoire Flag Côte d'Ivoire
Yahia Fofana Yahia Fofana
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier