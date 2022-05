Chelsea : Antonio Rüdiger explique pourquoi il n’a pas prolongé

La suite après cette publicité

Interviewé dans The Players Tribune, le défenseur central de Chelsea Antonio Rüdiger a expliqué pourquoi il avait décidé de quitter Chelsea à la fin de son contrat en juin et qu’il n’avait pas souhaité prolonger avec le club londonien. L’Allemand de 29 ans a notamment évoqué des négociations avec la direction des Blues qui ont trainé plusieurs mois et qui ont laissé dans l’incertitude l’international allemand qui a disputé 53 matches cette saison avec Chelsea, inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives.

«Malheureusement, mes négociations contractuelles ont déjà commencé à se corser l'automne dernier. Les affaires sont les affaires, mais quand on n'a pas de nouvelles du club d'août à janvier, les choses se compliquent. Après la première offre, il y a eu un long écart de rien. Nous ne sommes pas des robots, vous savez ? Vous ne pouvez pas attendre des mois avec autant d'incertitude quant à votre avenir. Évidemment, personne n'a vu venir les sanctions, mais au final, d'autres grands clubs se sont montrés intéressés et j'ai dû prendre une décision. Je vais en rester là, car à part les affaires, je n'ai rien de mal à dire sur ce club." Chelsea sera toujours dans mon cœur. Londres sera toujours ma maison. Je quitte ce club le cœur gros. Cela signifiait tout pour moi. Même cette saison, avec toutes les complications, a été agréable », a déclaré Rüdiger. Le défenseur allemand devrait s’engager avec le Real Madrid cet été.