L’énorme appel du pied de Nicolò Zaniolo à la Juventus et Paul Pogba

Vendu en janvier par l’AS Rome à Galatasaray, Nicolò Zaniolo devrait à nouveau animer le marché des transferts cet été. L’international italien, buteur à 5 reprises en 10 rencontres de Süper Lig avec le club stambouliote, n’a d’ailleurs jamais caché son intention de revenir dans la Botte. Pour la Gazzetta dello Sport, l’attaquant de 23 ans a même exprimé son amour pour la Juventus et Paul Pogba.

«Depuis mon enfance, je soutiens Pogba et la Vieille Dame, a confié l’international italien. À Galatasaray je vais bien, mais si l’occasion se présente pour moi et le club, je partirai. La Juve ? Je suis ouvert à tout. À commencer par la possibilité de ne pas bouger et de rester au Galatasaray. Oui, la Juve est la Juve, même sans être champion ou participation en coupe d’Europe. Jouer en bianconero me ferait plaisir. On parle d’un grand club. Je répète : s’il y a une opportunité qui nous rendra heureux tous les trois - le Galatasaray, la Juve et moi-même - bien sûr. Sinon, je suis très bien en Turquie.»

