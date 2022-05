JT Foot Mercato : le PSG sens dessus dessous sur le marché des transferts

La suite après cette publicité

Le mercato prend son envol à Paris

En plus du cas Kylian Mbappé, un peu à part, il va y avoir du mouvement au PSG. Keylor Navas est poussé vers la sortie. Le Costaricien ne sera pas le seul portier à faire ses valises puisque les dirigeants parisiens vont également dire adieu à Alphonse Areola. West Ham aurait décidé de lever son option d'achat qui s'élève à 12 M€. Ça sent aussi le départ pour Angel Di Maria. D'après L'Équipe, il disputera son dernier match samedi contre Metz, au Parc des Princes. Le meilleur passeur de l'histoire du PSG pourrait notamment rebondir à la Juventus. Mais il y a aussi de nombreuses pistes suivies par Paris pour se renforcer. La venue d'Ousmane Dembélé reste d'actualité, même si des négociations sont en cours avec le FC Barcelone pour une prolongation. Pablo Sarabia devrait faire son retour, lui qui a sorti une jolie saison en prêt du côté du Sporting. On n'oublie pas non plus le nom de Paul Pogba, qui a reçu une belle offre de contrat de 3 ans de la part du club francilien.

Un peu plus de Ligue 1 au Bayern

Le Bayern Munich aussi s'active sur le mercato. Le club bavarois pourrait venir piocher dans le championnat de France. En effet, les Munichois cherchent à recruter un défenseur et ils auraient jeté leur dévolu sur un joueur de l'AS Monaco. Il s'agit de Guillermo Maripan, dont le profil est bien validé par Julian Nagelsmann. Le club allemand aimerait boucler son transfert en échange de 15 M€. Mais pas sûr que les Monégasques acceptent de le laisser partir pour un prix moins élevé que celui de son achat en 2019, à savoir 18 M€.

Les officiels du jour

C'est officiel, Burak Yilmaz va quitter le LOSC cet été. C'est l'attaquant turc en personne qui a fait ses adieux aux supporters des Dogues, directement sur les réseaux sociaux du club. Même chose pour Antonio Rüdiger. Le défenseur allemand de Chelsea a pris lui aussi sa plus belle plume pour dire au revoir aux Blues. On attend maintenant le communiqué du Real Madrid, où il doit s'engager librement. Divock Origi lui aussi va quitter son club. Le Belge devrait s'engager avec l'AC Milan.