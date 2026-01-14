La Commission de Discipline sanctionne l’OM et le PSG

Outre Olivier Létang qui est suspendu deux mois et demi, la commission de discipline a également sévi pour usage d’engins pyrotechniques «ayant entrainé un retard du coup d’envoi et expressions orales constatées.» Elle a ainsi sanctionné l’OM et le PSG après des faits s’étant déroulés au Stade Vélodrome et au Parc des Princes.

Pour Marseille, il faut revenir à la réception de Monaco le 14 décembre dernier. Le club olympien jouera la prochaine rencontre à domicile devant une tribune nord vide. Le Vélodrome est aussi sanctionné d’un match avec sursis. Même punition pour le Parc des Princes où la tribune Auteuil sera fermée partiellement lors du prochain match pour des faits remontant au 4 janvier lors de la venue au PFC.