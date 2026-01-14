Très lourde sanction pour Olivier Létang !

Il y avait déjà eu un précédent pour la réception de l’OL le 28 septembre dernier. Mécontent des décisions arbitrales, Olivier Létang avait dénoncé «une parodie, une escroquerie et une honte», et s’en était pris généralement à «l’arbitrage français» jugé «catastrophique». «C’est tous les week-ends pareil. Ils vont mettre le feu au stade et un jour il y aura des gros problèmes.» Pour cette sortie médiatique, le président lillois avait écopé d’un match ferme et de deux matchs avec sursis.

La suite après cette publicité

Il ne se sera pas tenu sage bien longtemps. Il a même dégoupillé à la pause de LOSC-Stade Rennais le 3 janvier dernier (0-2). La décision de M. Wattelier d’expulser Alexsandro dès la 13e minute l’a rendu fou. «Vous savez ce que vous avez fait, c’est une honte, c’est un scandale», vociférait-il à l’arbitre du match, qui n’a fait qu’appliquer le règlement en vigueur. Il a même menacé de ne pas reprendre la rencontre. Cette récidive, la commission de discipline l’a forcément retenue au moment de rendre sa décision ce mercredi soir.

La commission de discipline affiche sa sévérité

Le patron lillois risquait une grosse suspension, de plusieurs mois selon certains. Le sursis de la première sanction devait tomber alors que son passif ne jouait pas du tout en sa faveur. Sur la scène européenne cette saison, il a également eu les hommes en noir dans son viseur. Une décision de ne pas accorder un penalty lors de LOSC-PAOK en Ligue Europa l’a autorisé à s’en prendre à l’officiel du soir dès la mi-temps. «J’ai déjà écrit à M. Ceferin. Ce qu’il s’est passé ce soir, c’est dingue.» L’UEFA lui avait infligé 10 000 euros d’amende.

La suite après cette publicité

Cette fois la sanction est autrement plus conséquente. La commission de discipline a décidé de le suspendre pendant deux mois et demi. «Suspension ferme avant, pendant et après le match d’accès au banc de touche, aux vestiaires des officiels et de toutes fonctions officielles, jusqu’au 31 mars 2026 inclus par révocation des sursis en cours, explique dans un premier temps le communiqué. En outre, jusqu’au 15 février 2026 inclus, cette suspension sera assortie avant, pendant et après le match, d’une interdiction d’accès aux vestiaires des joueurs, au terrain, au tunnel et à l’ensemble des couloirs menant aux zones précitées. La sanction prend effet à partir du mardi 20 janvier 2026.»

Non seulement la sanction est longue mais elle le prive surtout de toute représentation officielle de son club. Létang ne peut plus accéder aux bancs de touche ni aux vestiaires des arbitres. Il va également devoir faire une croix temporaire sur ses activités à la LFP, dont il est membre du conseil d’administration, et ne pourra pas non plus assurer la présidence du collège Ligue 1. Voilà qui fait tâche à l’heure où il affiche sa volonté de réformer l’arbitrage français au travers de ses différentes responsabilités au sein du football français. Bruno Genesio, lui aussi très critique envers M. Wattelier lors de Lille-Rennes écope d’un match fermer et d’un match avec sursis.