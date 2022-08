OM-Reims : les compositions officielles

L’Olympique de Marseille reçoit le Stade de Reims ce dimanche, pour le compte de la première journée de Ligue 1 (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 20h45). Après une préparation estivale mitigée, l’OM aura à cœur de rassurer ses supporters à l’Orange Vélodrome. Igor Tudor est privé de trois joueurs pour cette rencontre : Duje Caleta-Car, Pape Gueye (suspendus) et Pau Lopez (blessé). Premier choix fort du nouvel entraîneur marseillais, Payet débutera ce match sur le banc.

La suite après cette publicité

Ünder lui a été préféré, à côté de Gerson et en soutien de Milik. Mbemba, Gigot et Balerdi forment le trio de la défense centrale, accompagnés de Clauss et Tavares dans les couloirs. Rongier et Guendouzi seront quant à eux positionnés dans l'entrejeu. Du côté de Reims, Gravillon, Faes et Abdelhamid sont devant Pentz dans les cages. Agbadou et Locko seront chargés d'animer les couloirs, alors que Munetsi et Matusiwa sont placés devant la défense. Zeneli, Van Bergen et Touré prennent place devant.

Les compositions officielles

OM : Blanco - Mbemba, Gigot, Balerdi - Clauss, Rongier, Guendouzi, Tavares - Gerson, Ünder, Milik

Reims : Pentz - Gravillon, Faes, Abdelhamid - Agbadou, Munetsi, Matusiwa, Locko - Zeneli, Van Bergen, Touré

Pour ce premier match de l’OM en Ligue 1, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offerts et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1. Misez 200€ sur une victoire 1-0 de l’OM pour tenter de remporter 1 220€ (cote à 6,10). (cotes soumises à variation)