Man City : Kyle Walker enfin de retour !

Une bataille de géants. Demain soir, Manchester City va accueillir le Real Madrid pour un choc cinq étoiles. Et les pensionnaires de l’Etihad Stadium pourront compter sur Kyle Walker. Absent à l’aller, l’Anglais sera disponible selon Pep Guardiola. C’est ce qu’l a expliqué en conférence de presse ce mardi.

«Walker s’est bien entraîné. Je ne sais pas s’il jouera au départ, mais je pense qu’il sera là. C’est très important pour nous. Lors de la dernière séance d’entraînement, nous déciderons. Tout le monde connaît la qualité de Kyle, mais il n’était pas au Bernabéu et tout le monde a bien joué. Nous sommes arrivés dans de meilleures conditions, Ake et Walker se sentent bien.» Une bonne nouvelle pour City et l’Anglais, dont le dernier match remonte au 23 mars (Angleterre-Brésil).