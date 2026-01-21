CAN 2025 : Walid Regragui récompensé

Le Maroc a vécu une énorme désillusion dimanche dernier en perdant la finale de la CAN 2025 à domicile face au Sénégal (0-1). Sélectionneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui a quand même obtenu une récompense.

Le coach de 50 ans a été élu meilleur entraîneur de la compétition, devançant Pape Thiaw et Éric Chelle. Cela ne suffira sans doute pas à consoler Regragui qui succède à l’Ivoirien Emerse Faé.