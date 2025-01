AS Monaco : Adi Hütter n’a pas peur du PSG

Tout juste prolongé jusqu’en juin 2027 par sa direction, Adi Hütter s’est présenté en conférence de presse, ce samedi, avant de défier le PSG dans le cadre du Trophée des Champions. L’occasion pour lui d’afficher les ambitions de la formation monégasque. «Demain (dimanche, contre le PSG), c’est une finale. Contre le leader de Ligue 1, donc on a forcément hâte de la jouer. La préparation a été normale. Aujourd’hui, il y aura une séance ouverte aux médias, donc on ne pourra pas trop travailler tactiquement, mais on l’a déjà fait à Monaco. On sait ce qu’on a à faire», a tout d’abord confié le technicien autrichien.

Visiblement peu effrayé par le club de la capitale, Hütter compte bien faire mal aux Parisiens, et ce malgré la qualité du groupe de Luis Enrique. «Tout le monde sait que le milieu du PSG est l’un des meilleurs en Europe. On parle de Fabian Ruiz, qui a remporté l’Euro avec l’Espagne, de Neves, de Zaïre-Emery… On a un autre style de jeu, une autre approche. Le milieu peut être un secteur de jeu déterminant demain, mais on a nous aussi un milieu très fort. On aura peut-être moins le ballon que d’habitude, mais sans le ballon, on sait qu’on pourra quand même avoir des opportunités». Paris est prévenu.

