PSG : Booba s’en prend à Kylian Mbappé

La séparation entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé se passe toujours aussi mal. Ce matin, Le Monde nous a appris que le nouvel attaquant du Real Madrid réclamait toujours 55 M€ pour des salaires et primes impayés. Une information qui a visiblement fait sortir le rappeur Booba de ses gonds.

«Mbappé. C’est toi rend l’argent ! C’est la meilleure celle-là ! Zéro but à l’Euro, nez cassé, masque, j’peux plus respirer, c’est pour ça j’marque pas, j’suis inquiet à cause de la montée du FN, j’ai pas l’permis gardez moi d’la pizza eh oh Kyky!!! Eh oooh!!!», a-t-il posté sur son compte officiel X.