Le FC Nantes intéressé par Massadio Haidara

Quentin Merlin en partance pour l’OM, le FC Nantes se doit de lui trouver un remplaçant pour boucler une opération estimée à plus de 12 M€. C’est à cette seule condition que le latéral gauche international espoir pourra rallier la cité phocéenne. Et les Canaris multiplient actuellement les pistes pour tenter de trouver le joueur idoine. Selon nos informations, l’une d’elles mène à Lens et plus précisément du côté de Massadio Haidara.

L’international malien, qui a évolué durant cinq saisons à Newcastle entre 2013 et 2018, est l’un des piliers du vestiaire du club artésien. Capable d’évoluer à gauche, mais aussi dans l’axe de la défense, le très expérimenté Haidara (250 matches en pro en Ligue 1, en Premier League et en Ligue des Champions), qui est actuellement blessé à la cuisse jusqu’à la fin du mois, est très apprécié à Lens qui songe même à le prolonger. Il faudra donc que Nantes sorte le chéquier et se montre particulièrement persuasif pour avancer sur cette piste pour le moins compliquée.