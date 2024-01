L’OM active deux plans de secours

Les joies du mercato. Il y a quelques jours, nous vous avons révélé en exclusivité que l’Olympique de Marseille creusait les pistes menant à Adrien Truffert (Rennes) et Quentin Merlin (Nantes). Deux dossiers difficiles puisque les deux clubs français ne sont pas forcément vendeurs à la base. Malgré cela, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont avancé sur le dossier Merlin. Hier, nous vous avons expliqué que le joueur a trouvé un accord avec l’OM.

Il ne manquait plus que l’accord entre Marseillais et Nantais. Selon nos confrères de Ouest-France, les discussions ont bien avancé entre les deux écuries de L1 et un accord est proche d’être trouvé. En effet, après une première offre de 8 millions d’euros repoussée par les Canaris, les Phocéens vont revenir à la charge. Nantes espère au moins 12 millions d’euros pour Merlin, qui signerait pour 3 ans et demi à l’OM.

L’OM a des plans B

Mais rien n’est encore fait. Pour cette raison, l’Olympique de Marseille a décidé d’assurer ses arrières. Nous pouvons vous confirmer l’information de La Provence selon laquelle, en cas d’échec de la piste Quentin Merlin, Pablo Longoria et ses équipes ont déjà activé des plans de secours en coulisses. Ils comptent même avancer sur ces dossiers dans la journée si un accord total avec les Nantais n’est pas trouvé. Ainsi, l’OM vise deux joueurs.

Il s’agit de Nuno Tavares et Angeliño. Le premier présente l’avantage de bien connaître l’OM, puisqu’il était en prêt là-bas la saison dernière. Envoyé en prêt à Nottingham Forest, il n’a pas donné satisfaction durant la première moitié de saison. Arsenal lui cherche une porte de sortie. Angeliño est aussi suivi. Galatasaray, où il est prêté, n’en veut plus. L’OM se tient donc prêt à dégainer en coulisses !