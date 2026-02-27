Troyes : Detourbet-Bentayeb, le duo qui fait tourner des têtes en Ligue 2

La saison dernière, l’ESTAC Troyes, fraîchement relégué en L2 après une année chaotique en L1, espérait vite remonter. Mais au terme d’un nouvel exercice décevant, la formation de Stéphane Dumont, ancien adjoint de David Guion à Reims passé ensuite par Guingamp, terminait dixième de Ligue 2. Pas de quoi faire rêver les supporters aubois, au contraire. Un an plus tard, ce même club, toujours entraîné par Stéphane Dumont est leader avec 45 points après 24 journées, deux longueurs devant l’ASSE. Le sprint final pour la montée directe s’annonce serré, désormais palpitant surtout depuis que Troyes, qui avait passé les cinq dernières journées sans victoire, s’est relancé avec un succès spectaculaire face à Pau ce samedi (4-3). Menés 2-0 puis 3-2, les Troyens ont réussi à retourner la situation pour garder la tête du classement de Ligue 2.

Une victoire acquise grâce à un duo qui fait mal depuis le début de saison. Considéré comme le plus gros talent de Ligue 2 cette saison, le jeune Mathys Détourbet a encore fait mal ce samedi avec un but dingue. Le gamin de 18 ans, formé à l’ESTAC, n’a pourtant signé son premier contrat professionnel que le 8 mai 2025. Et cet été, il était déjà convoité par la Roma (qui avait même formulé une offre de 8 millions d’euros plus 2 millions de bonus), Monaco, des clubs allemands mais aussi Manchester City, club du City Group comme Troyes. Et on comprend désormais pourquoi. Sur le terrain, son profil fait penser à un Cole Palmer version Ligue 2 : ailier gauche pied droit, technique au-dessus de la moyenne, vision du jeu bluffante, capable d’éliminer en petit espace et de déclencher le danger depuis n’importe quelle position. Un profil assez unique pour cet ailier qui dépasse déjà le 1 m 80. D’un point de vue statistique, le jeune Français est à 3 buts et 5 passes décisives en 27 matchs (18 titularisations). Mais cela ne raconte pas tout d’un joueur dont l’impact va bien au-delà des statistiques grâce à ses qualités de percussion et son sens du dribble déjà bien aiguisé.

Tawfik Bentayeb, la surprise

Auteur de son premier but en Ligue 2 en janvier face à Reims, Détourbet est une arme offensive non négligeable pour Stéphane Dumont. Et ce n’est pas le seul, au contraire. Depuis le début de saison, Troyes se repose aussi sur l’autre moitié du duo, c’est Tawfik Bentayeb. Et lui aussi, son histoire est assez surprenante. Le jeune Marocain, formé à l’Académie Mohammed VI était annoncé comme un jeune joueur à suivre au pays il y a quelques années. Mais malgré des intérêts en France, il n’avait pas passé le cap et avait un peu disparu des radars faisant ses armes dans le championnat marocain. Mais le train a fini par repasser après s’être armé de patience. Son club de l’Union Touarga, bien que gourmand financièrement, avait accepté de le libérer en prêt payant du côté de Rodez en Ligue 2. Résultat : 10 buts en 29 matchs de Ligue 2 pour une première saison en Europe, à 23 ans, dans un club sans grands moyens. De retour au Maroc cet été à la fin de son prêt, Tawfik Bentayeb espérait sans doute retrouver vite une expérience en France. Mais là encore, de manière assez surprenante, il a dû s’armer de patience et a finalement retrouvé un challenge en toute fin de mercato dans un deal surprenant.

Si c’est finalement Troyes qui a raflé la mise, le club aubois n’a pu négocier qu’un prêt (payant) sec d’une saison avec l’Union Touarga, sans option d’achat alors que le joueur voulait s’inscrire sur la durée à Troyes. Le club marocain a souhaité conserver les droits du joueur misant sur une explosion de sa valeur cet été pour récupérer un beau chèque (et a accepté de donner un pourcentage à Troyes sur la future vente). Un choix payant puisque depuis, Bentayeb écrase tout sur son passage dans l’antichambre du foot français. Auteur d’un doublé ce week-end face à Pau, il est déjà à 12 réalisations en 18 matches en Ligue 2 (14 buts au total avec la Coupe de France cette saison). Meilleur buteur de Ligue 2, il a également le meilleur ratio buts par match de la saison. Avec Détourbet, il forme un duo que peu de clubs de Ligue 2 peuvent avoir. Si Troyes parvient à confirmer dans le sprint final, la montée sera bien plus qu’un rêve. Et dans ce cas, les deux joueurs seront logiquement convoités lors du prochain mercato estival. Bentayeb, dont le prêt expire en juin prochain, sera forcément l’une des bonnes opportunités à saisir. Et l’ESTAC devra sortir le chéquier. Quant à Detourbet, sous contrat jusqu’en 2028 et lié au City Group, il sera encore plus difficile à retenir si les offres continuent de pleuvoir…