Le FC Barcelone prépare une offensive de taille pour un crack d’Unai Emery

Distancé dans la course au titre en Liga par le Real Madrid, qui compte actuellement sept unités d’avance sur son éternel rival, le FC Barcelone compte être actif sur le mercato estival pour réussir quelques coups retentissants. En attendant l’arrivée définitive de Vitor Roque après son passage en Catalogne en milieu de semaine, le Barça va se concentrer sur la quête d’un milieu de terrain. Aux dernières nouvelles, le nom d’Aleix Garcia, impressionnant sous les couleurs de Gérone depuis le début de saison, a été évoqué dans la cité catalane. Mais ce vendredi, SPORT rapporte que la direction blaugrana a activé une nouvelle piste à l’étranger.

Selon le média espagnol, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Douglas Luiz. À l’image de son équipe, le milieu brésilien met tout le monde d’accord en Premier League. Sous la houlette d’Unai Emery, le joueur de 25 ans a passé un nouveau cap cette saison. Malgré sa position reculée, le natif de Rio de Janeiro a démontré sa capacité à être décisif pour devenir l’un des piliers des Villans. En vue de mettre toutes les chances de son côté, le directeur sportif du Barça, Deco, se serait rendu en personne outre-Manche pour superviser le Brésilien. Toutefois, le Barça va devoir mettre la main à la poche s’il souhaite le recruter puisque le joueur, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le club de Birmingham, est évalué à 60 M€.

Le Barça va devoir batailler !

Par ailleurs, le quotidien catalan précise que les Culers devront très certainement faire face à une forte concurrence dans ce dossier. Ainsi, Arsenal, qui avait déjà tenté sa chance l’été dernier, pourrait revenir à la charge cet hiver, bien que son départ de Villa Park en janvier soit exclu. Apprécié de Mikel Arteta, l’international auriverde (10 sélections) est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League. Un rendement qui pourrait même faire grimper les enchères puisque SPORT ajoute que Monchi, le directeur général du football professionnel des Villans, pourrait demander 100 millions d’euros pour lâcher son protégé.

Une chose est sûre : si ce dossier reste complexe, qui plus est au regard des finances limitées du FC Barcelone, l’arrivée de Douglas Luiz en Catalogne serait un grand coup réalisé par Deco et ses équipes. Auteur de 6 buts et 5 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’ancien joueur de Manchester City et Gérone est un des grands artisans de la troisième place actuellement occupée par Aston Villa en championnat. Polyvalent, précis dans ses transmissions (88% de réussite), intelligemment tactiquement et omniprésent dans le duel (6 ballons récupérés par match en moyenne), Douglas Luiz a tout de la recrue parfaite pour les Blaugranas.