Ligue 1

Elye Wahi se rapproche de la sélection ivoirienne

Par Allan Brevi
1 min.
Elye Wahi à Nice @Maxppp

Alors qu’il est actuellement blessé à la cheville avec l’OGC Nice, Elye Wahi continue de faire parler de lui en dehors des terrains. L’attaquant de 23 ans sera encore éloigné des pelouses pendant plusieurs semaines. Dans le même temps, Wahi a franchi une étape importante concernant son avenir international.

Lassana Camara
🚨🇨🇮 |Elye Wahi se rapproche de la Côte d’Ivoire !
À 23 ans, Elye Wahi a entamé les démarches pour obtenir son passeport ivoirien. Une première étape qui pourrait à terme, lui ouvrir les portes d’une sélection avec les Éléphants.

L’attaquant a récemment effectué son enrôlement pour obtenir le passeport ivoirien au consulat de Côte d’Ivoire à Paris. Né en France de parents ivoiriens et ancien international Espoirs avec les Bleuets, il reste éligible pour représenter les Éléphants. Si cette démarche ne signifie pas encore un changement officiel de nationalité sportive, elle relance les spéculations sur une possible sélection avec la Côte d’Ivoire, à moins de 100 jours de la Coupe du Monde 2026.

