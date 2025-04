Real Madrid : révélations sur le transfert avorté de Vinicius Junior au PSG

Cette saison, Vinícius Júnior rayonne moins que d’habitude au Real Madrid (20 buts, 14 passes décisives en 46 matches). Marqué par son échec à l’élection du Ballon d’Or et obligé de partager la vedette en attaque avec Kylian Mbappé, le Brésilien ne vit pas ses meilleurs moments chez les Merengues. Cependant, l’ancien pensionnaire de Flamengo reste un élément clé pour sa direction. À 24 ans, « Vini » discute toujours d’une prolongation, même si l’Arabie saoudite continue de pousser fort au portillon.

En attendant d’en savoir plus sur l’avenir de l’international auriverde (39 sélections, 6 buts), le célèbre agent brésilien André Cury a révélé que le numéro 7 madrilène aurait pu quitter le Real Madrid peu de temps après son arrivée dans la capitale espagnole. Cury a travaillé dans divers dossiers XXL, dont ceux de Neymar, et il a dévoilé dans un entretien accordé au journal AS que la Casa Blanca était réellement sous le charme de son ancien protégé. Après avoir raconté que Neymar n’avait pas hésité à refuser une offre énorme du Real Madrid, Cury assure que la Casa Blanca est revenue à la charge quelques années plus tard.

«Leonardo nous en a parlé parce qu’il aimait beaucoup Vinicius»

En clair, le club de Florentino Pérez a tenté de chiper Neymar et Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Pour rappel, les deux stars ont débarqué à Paris en 2017, mais un an plus tard, ils étaient déjà annoncés partants et les Merengues étaient régulièrement cités comme des prétendants sérieux. Face au forcing madrilène, le PSG aurait alors tenté de récupérer Vinicius Jr. « Oui, ils ont essayé de signer Mbappé et Neymar et Vinicius était une monnaie d’échange à l’époque. À l’époque, Vini ne jouait pas encore, mais il avait beaucoup de valeur car c’était un ailier promis à un grand avenir », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Je le sais parce que Leonardo nous en a parlé parce qu’il aimait beaucoup Vinicius. Lorsque Madrid est allé chercher Neymar, puis Mbappé, le PSG a toujours demandé Vinicius en échange. Madrid n’a jamais voulu donner Vini. Mais le PSG ne voulait donner ni Neymar ni Mbappé. Je ne vous donnerai pas celui-ci si vous ne me donnez pas l’autre. Ils ont été très malins. » Depuis, Madrid ne regrette pas son choix. Vinicius Jr s’est imposé comme le leader offensif de son équipe et lui a offert deux Ligues des Champions en 2022 et en 2024.