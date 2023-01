Morgan Schneiderlin va quitter l’OGC Nice

Morgan Schneiderlin fait partie des joueurs qui ne font plus partie du projet d’Ineos pour l’OGC Nice. Arrivé en 2020 dans le but d’amener son expérience et d’encadrer la jeunesse, le milieu de terrain âgé de 33 ans n’a jamais réellement convaincu. Et cette saison, il n’a pas pris part à la moindre rencontre.

Un départ semblait inévitable et selon nos informations, il va se concrétiser. L’international français (15 sélections) va rejoindre le club australien où évolue l’ancien défenseur de l’OL Marcelo, le Western Sydney Wanderers. Il devrait partir libre de la Côte d’Azur.

