Real Madrid : Carlo Ancelotti félicite Kylian Mbappé

Le Real Madrid a retrouvé le sourire en Liga après un début de saison plutôt compliqué, avec quelques revers marquants comme face au Barcelone, grâce à un dernier succès en championnat en 2024 face au FC Séville. Porté par un Kylian Mbappé enfin séduisant, le club merengue a su afficher de nouveau les vertus des saisons précédentes. Et en conférence de presse, l’entraîneur Carlo Ancelotti a évoqué le moment où le Real a touché le fond cette saison.

« Après la défaite contre Milan. Là, nous avons réglé les choses à l’intérieur du vestiaire, en parlant très clairement. Nous étions tous d’accord sur le problème. Et nous sommes de retour », a-t-il d’abord lancé, avant d’être interrogé sur le cas Mbappé, qui a lui-même évoqué pour la première fois ses difficultés. « Il a fait preuve d’autocritique et, grâce à cette attitude, il a pu surmonter une situation compliquée. Il montre déjà toute sa qualité. Hier, je disais « sa période d’adaptation est terminée » et aujourd’hui, il m’a prouvé que j’avais raison de temps en temps », a plaisanté le Mister.