Le FC Barcelone fixe sa priorité sur le mercato, la grande annonce d’une star du PSG sur son avenir

Le plan du Barça pour attirer Luis Díaz

En Espagne, le mercato du FC Barcelone s’annonce particulièrement agité ! Ce matin, Mundo Deportivo nous annonce que le club catalan veut tout miser sur Luis Díaz, l’attaquant de Liverpool. Cela fait quelques semaines déjà que le Colombien est dans le viseur des Blaugranas. Mais pour l’attirer, ce ne sera pas simple car le dénouement réside dans la situation de Raphinha ! «Raphinha est la clé pour Luis Díaz. Le Colombien de Liverpool est le joueur qui s’adapterait le mieux sur l’aile gauche du futur Barça. Mais il ne viendra que si le Brésilien accepte l’une des offres juteuses dont il dispose et laisse de l’argent dans les caisses blaugranas.» Comme souvent, le mercato du Barça est dicté par la conjoncture économique ! Mais selon Sport, le club catalan a aussi une priorité au milieu de terrain et elle se nomme Mikel Merino, le joueur de la Real Sociedad. «C’est une option concrète sur la liste du Barça pour renforcer le nouveau milieu de terrain» d’Hansi Flick. Déco l’apprécie et est prêt à passer à l’action. Affaire à suivre donc…

Škriniar veut rester au PSG

Ce matin, Milan Škriniar, le défenseur slovaque du Paris Saint--Germain a fait une grande annonce sur son avenir dans les pages intérieures de L’Équipe. L’ancien joueur de l’Inter a scellé son avenir avec le club de la capitale : «je veux rester à Paris», a-t-il clamé notamment. «J’ai encore quatre ans de contrat. Je suis très heureux, ma famille aussi. Si je ne m’étais pas blessé, on parlerait autrement de ma saison. Personne ne m’a rien dit au club sur un départ éventuel.» Alors qu’il disputera l’Euro avec sa sélection dans les prochaines semaines, Milan Škriniar a déjà scellé son avenir !

«Les Bleus ont fait le show face au Luxembourg»

En France, le premier match de préparation à l’Euro 2024 des Bleus, hier soir, face au Luxembourg est apprécié. Les hommes de Didier Deschamps n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires du soir avec une large victoire (3-0) ! Pour le journal L’Équipe, «tout est une question d’envie. Sur courant alternatif, les Bleus ont fini par s’imposer largement en mettant plus d’allant dans leurs actions en deuxième période. Dimanche, ils disputeront face au Canada un dernier match amical avant le début de l’Euro.» Pour le journal Le Parisien, «les Bleus passent la première» grâce aux buts de Kolo Muani, Clauss et Mbappé ! La Provence met en avant la performance de Clauss justement qui a «bien travaillé» ! Pour la PQR, dont L’Est Républicain, «les Bleus était tout en maîtrise à Metz». Même son de cloche pour Le Républicain Lorrain qui estime que «les Bleus ont fait le show face au Luxembourg» ! L’équipe de France prépare de la meilleure des manières son championnat d’Europe.