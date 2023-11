Chelsea : Mauricio Pochettino formule une demande radicale à sa direction !

Avec pas loin de 467,80 millions d’euros dépensés cet été et malgré des ventes records de 269,40 millions d’euros, Chelsea s’est affirmé une nouvelle fois comme l’un des clubs dépensiers du mercato. L’an dernier déjà, les Blues avaient lâché 611,49 millions d’euros sur la saison. Avec déjà le milliard de dépenses atteint en un peu plus d’un an, Todd Boehly et son club ont mis les moyens pour se renforcer, mais cela ne se traduit pas dans les résultats pour le moment. Onzièmes de Premier League, les Blues sont déjà relégués à 11 unités des positions qualificatives en Ligue des Champions et même Brighton (7e) figure à 5 points des Londoniens.

Une sacrée situation d’échec compte tenu des moyens utilisés par Chelsea. Le coach argentin des Blues Mauricio Pochettino préfère garder l’optimisme face à cette période trouble : «les choses qui vont contre vous, vous devez essayer d’y résister et essayer de survivre. Il faut être calme et fort. Et ne pas perdre l’équilibre, car il est facile de blâmer ou de dire quelque chose qui va affecter les autres et conduire à la division au sein du club.»

Mauricio Pochettino demande de la stabilité

Voulant permettre à Chelsea de retrouver un rang davantage adéquat à son statut, l’ancien de Tottenham et du Paris Saint-Germain prend beaucoup de recul sur la situation actuelle de Chelsea : «l’important est de faire confiance aux idées, au jugement et à l’analyse des raisons pour lesquelles certaines choses ne se sont pas produites. Aider l’organisation à être meilleure et à s’améliorer, et à ne plus commettre les mêmes erreurs. Le plus important est d’apprendre de ses erreurs.»

Justement dans cette optique, Mauricio Pochettino a fait une demande forte à sa direction explique le Telegraph. Voulant prendre plus de poids dans les décisions au cours du prochain mercato, il estime qu’il ne faudra pas chambouler de manière radicale l’effectif comme cela a été fait lors des trois dernières fenêtres de transferts. «Pour le moment, je pense que nous sommes une équipe jeune, une équipe jeune signifie trop de changements cet été à cause des circonstances et nous souffrons parfois de bons et de mauvais résultats, mais les performances sont cohérentes» a-t-il rajouté. Voulant remettre de la cohérence et de la stabilité à une équipe de Chelsea qui en a besoin, Mauricio Pochettino vient de mettre en garde ses dirigeants à ce sujet.