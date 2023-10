Al-Hilal : l’incroyable gouffre financier Neymar

La vie sans Neymar. Le 17 octobre dernier, Neymar Jr s’est gravement blessé à l’occasion de la rencontre opposant le Brésil à l’Uruguay dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Rapidement, la CBF (fédération brésilienne) a annoncé que la star auriverde souffrait d’une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche. Un énorme coup dur pour le joueur qui voulait repartir de l’avant après un passage de six années au Paris Saint-Germain. C’est aussi une très mauvaise nouvelle pour son pays, le Brésil, et son club, Al-Hilal.

Il a coûté plus de 30 millions d’euros par match

Cet été, l’écurie saoudienne a misé gros pour s’offrir Ney, après avoir échoué à convaincre Lionel Messi et Kylian Mbappé. Ainsi, elle a mis 90 millions d’euros sur la table (sans compter les bonus) pour le déloger du PSG. Ce qui n’est pas dans les habitudes des clubs de Saudi Pro League. Ils ne veulent pas payer de grosses indemnités de transfert. En revanche, ils offrent des salaires très intéressants, voire exceptionnels pour les stars comme Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Lors des négociations avec Al-Hilal, Neymar a d’ailleurs demandé à avoir le même salaire que KB9 ainsi que les revenus liés à ses droits à l’image.

Une demande à laquelle son club a accédé. L’ailier brésilien touchera donc environ 200 millions d’euros par saison, sans compter divers avantages (prime pour les victoires, maison de luxe, voitures, avion privé, etc…). Malgré sa longue blessure et une absence estimée à 9 mois selon la presse saoudienne, Al-Hilal va donc devoir passer à la caisse. Bien qu’elle ait des moyens importants, cela fait beaucoup pour l’écurie de SPL qui n’aura compté sur Neymar que durant 6 rencontres toutes compétitions confondues. Le joueur, qui n’a marqué qu’un but et ne rejouera plus de la saison, coûte environ 33,3 millions d’euros par match. Neymar, qui a joué 477 minutes, a donc coûté environ 419 000 euros par minute jouée.

Le Brésil ne payera rien à Al-Hilal

Il faut ajouter à cela 240 000 euros puisqu’il touche 80 000 euros pour chaque succès de son équipe (il a participé à 3 victoires) mais aussi l’argent que son club lui verse pour chaque publication où il fait la promotion de l’Arabie saoudite (500 000 euros par post). La note aurait pu être un peu moins salée si les responsabilités avaient été partagées avec le Brésil puisqu’il s’est blessé en sélection et non en club. D’ailleurs, des rumeurs ont circulé concernant le paiement d’une compensation financière de la part de la CBF à Al-Hilal. Mais ce ne sera pas le cas. Porte-parole officiel de la Seleção, Rodrigo Paiva a été très clair sur le sujet dans les colonnes d’AlRiyadh. Ses propos sont relayés par Goal Arabia. « La responsabilité de la compensation financière ne relève pas de la juridiction de la Fédération brésilienne. Elle concerne uniquement le club d’Al-Hilal.» Il a ensuite précisé que l’écurie saoudienne est la seule autorisée à communiquer avec la FIFA afin de fournir un rapport concernant la blessure de Ney.

Celui-ci déterminera le montant de l’indemnité que versera l’instance dirigeante à Al-Hilal. Mais elle ne dépassera pas un an de salaire. Marca précise toutefois que la FIFA, qui a mis en place un régime d’assurance au profit des clubs à l’échelle mondiale, ne donnera pas plus de 7,5 millions d’euros par an. Cela fait peu sachant que Ney touche 200 millions d’euros par an, lui qui a déjà joué trois mois (au club depuis le mois d’août). Il a donc déjà touché environ 50 millions d’euros, sans compter tous ses extras. Al-Hilal va donc devoir payer. Le Brésil ne compte pas lui verser le moindre euro, bien que le joueur se soit blessé en sélection. Puissant financièrement, le club saoudien survivra. Mais il est la principale victime avec Neymar.