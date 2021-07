Tremblement de terre dans le dossier Cristiano Ronaldo, deux cadors de Premier League veulent chiper la pépite Ilaix Moriba au Barça

La suite après cette publicité

«Tremblement de terre» dans le dossier CR7

Les destins de Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo et Mauro Icardi sont liés et cela enflamme le Corriere dello Sport du jour. Selon le média, l'hypothèse d'un départ du Français vers le Real Madrid secoue le mercato de CR7. C'est même un véritable «tremblement de terre» qui toucherait l'Italie et le Portugais. Car une arrivée de Mbappé dans la capitale espagnole ferait bouger le PSG sur Cristiano. Et pour ne pas faire embouteillage sur le front de l'attaque parisienne, Icardi pourrait alors être vendu à la Juventus. Bref, un sacré jeu de dominos que Tuttosport tente de calmer ce matin. Cristiano Ronaldo a présenté le 2e maillot de la Vieille Dame ces derniers jours. Un nouveau signe que le joueur de 36 ans va rester à Turin, pour le média.

Chelsea et Manchester City surveillent Ilaix Moriba

Alors que le FC Barcelone s'embourbe dans le dossier Antoine Griezmann et que Lionel Messi n'a toujours pas prolongé, un autre feuilleton commence à devenir urgent à régler du côté de la Catalogne. Selon Sport, Chelsea et Manchester City commencent à avoir des vues sur la jeune pépite de 18 ans, Ilaix Moriba. Pour le moment, le gamin est "puni" de ne pas avoir encore prolongé son contrat avec les Blaugranas et il n'a pas reçu l'autorisation de s'entraîner avec l'équipe première. Du coup, il effectue la préparation avec la réserve et les deux cadors anglais cités précédemment semblent avoir flairé le bon coup. La suite au prochain épisode.

MU rechigne à payer le prix demandé pour Varane

Le feuilleton Raphaël Varane n'avance plus. Alors que le joueur semble d'accord avec Manchester United, les Red Devils font traîner les choses lors des négociations avec le Real Madrid. Selon Marca, MU rechigne à payer les 50 M€ demandés par la Casa Blanca dans ce dossier. Les Mancuniens savent qu'ils sont en position de force : au-delà de leur accord avec Varane, ils savent que le Real a la pression, car le défenseur central ne souhaite pas prolonger son contrat après juin 2022. Les Madrilènes doivent donc le vendre cet été sous peine de le voir partir gratuitement l'an prochain. C'est sans doute pour cette raison que Manchester fait traîner. Au bout d'un moment, le Real va devoir craquer.