OM : l’immense joie de Leonardo Balerdi

Nuit d’ivresse ce soir à Marseille. L’OM s’est qualifié en demi-finale de la Ligue Europa en venant à bout de Benfica. Battus 2-1 à Lisbonne, les Phocéens se sont imposés 1-0 et ont validé leur ticket aux tirs au but (4-2). Les hommes de Jean-Louis Gasset affronteront l’Atalanta, tombeuse de Liverpool ce soir. En jambes ce soir, Leo Balerdi affirme sur M6 qu’il a vécu une rencontre comme rarement ça lui était arrivé. Il continue de rêver tout haut.

«Je pense que c’est un des plus beaux jours de ma carrière de sportif, ici, au Vélodrome avec mon père et mon ami. C’est magnifique. Maintenant on a des choses à faire et j’espère qu’on va continuer. Bien sûr qu’on pense aller au bout. On a fait un match exceptionnel, Benfica a été bien et a joué son jeu. C’est difficile de jouer ici. On a bien joué avec les joueurs qui avaient des jaunes aussi. On peut rêver avec ça » sourit le défenseur argentin.