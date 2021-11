FC Barcelone : la réaction frustrante de Xavi après le nul contre Benfica

Mis en difficulté par Benfica au Camp Nou, les blaugranas n'ont pas réussi à faire la différence alors qu'ils avaient l'occasion de se qualifier directement pour les huitièmes de finale, ce mardi soir (0-0). Malgré une domination conséquente, les Catalans n'ont pas réussi à convertir leurs occasions et ont peiné dans la finition. Xavi Hernandez, l'entraîneur blaugrana, reste rassurant, mais avoue un problème dans l'efficacité. Le Barça n'a marqué qu'un seul but en deux rencontres : un penalty de Memphis Depay contre l'Espanyol (1-0).

La suite après cette publicité

«Je pense que nous avons fait un très bon match malgré le match nul. En termes de valeurs et d'attitude, je suis très satisfait. C'est le match que nous devions faire (...) Nous étions de loin supérieurs à Benfica et nous avons joué un grand match, nous n'avons raté que le but. Si nous avions marqué, nous serions en train de parler d'un grand match. Mais ce n'est pas un résultat qui est bon pour nous. Nous avons manqué des buts ce mardi soir. Nous n'avons marqué qu'un seul but en deux matchs, et c'était sur un penalty. Nous devons nous améliorer sur ce point, oui», a-t-il expliqué après la rencontre en conférence de presse.

«Nous devons aller à Munich pour gagner»

Si le FC Barcelone reste deuxième de son groupe, à deux points de Benfica, qui affrontera le Dynamo Kiev devant son public, Xavi est conscient qu'il faudra faire un résultat sur la pelouse de l'Allianz Arena, face au Bayern Munich. «Nous devons maintenant nous rendre à Munich et on doit y aller pour gagner, nous sommes le Barça. Nous allons essayer d'aller prendre trois points là-bas pour nous qualifier. Nous savons quel est le classement actuel d'un point de vue mathématique. J'ai vu beaucoup de belles choses dans l'effort, dans l'intensité, dans l'effort. Cela n'a pas suffi et c'est vraiment dommage».

Et le FC Barcelone espère qu'il pourra s'appuyer sur Ousmane Dembélé pour ce choc. Alors qu'il avait rechuté après être revenu de blessure au début du mois de novembre, l'international français a effectué une entrée convaincante en fin de rencontre ce mardi soir. Une prestation saluée par le neo-technicien blaugrana. «Un joueur comme cela change le jeu. Il déborde et génère de la peur pour les défenseurs. Il s'est créé beaucoup d'occasions et aurait pu faire la différence. C'est dommage que le but qu'aucune de ses actions ne se termine par un but parce que nous le méritions», a-t-il ajouté. Réponse le 8 décembre, pour un premier duel capital dans la nouvelle ère Xavi.