Fiorentina : Dušan Vlahović a une préférence pour son avenir

La suite après cette publicité

Il n'a que 21 ans et pourtant, c'est l'une des principales attractions sur le marché des transferts. Il faut dire que Dušan Vlahović attise logiquement les convoitises, lui qui empile les buts en Serie A sous les couleurs de la Fiorentina. Mais voilà, l'international serbe ne prolongera pas son contrat expirant en 2023, et la Viola doit donc le vendre impérativement cet hiver ou l'été prochain au plus tard, sous peine de le voir filer gratuitement dans quelques mois.

Si de nombreuses écuries sont sur les rangs pour le recruter, Arsenal est probablement la piste la plus chaude évoquée ces dernières semaines, avec la Juventus ou encore le FC Barcelone annoncés comme points de chute éventuels. Selon Sky Sport Italia, le principal concerné préfèrerait lui rester à la Fio en janvier. Cela lui permettrait d'analyser calmement la situation sportive de chacun de ses prétendants en vue de la saison prochaine, la Ligue des champions étant la compétition qu'il entend bien jouer sous ses nouvelles couleurs. Une décision loin d'être insensée, d'autant plus que les Gunners ne sont par exemple pas certains d'accrocher le top 4 en fin d'exercice 21-22 en Premier League. Le club italien aimerait de son côté se séparer dès cet hiver de Dušan Vlahović, afin de récupérer rapidement une très belle somme d'argent dans ses caisses.