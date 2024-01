Betis : excellente nouvelle pour Nabil Fekir !

Son départ de l’OL vers le Betis en 2019 avait interrogé. Auteur d’un passage iconique avec son club formateur, le champion du monde 2018 avec la France pouvait logiquement aspirer à mieux alors qu’il aurait pu revêtir les couleurs de Liverpool un an auparavant. Finalement, cinq ans plus tard, son choix de rallier l’Andalousie s’avère être un pari plus que réussi. Adulé de l’autre côté des Pyrénées, le numéro 8 des Verdiblancos rayonne et a souvent figuré dans l’équipe-type de la saison en Espagne.

Heureux dans le sud de l’Espagne, l’ancien du FC Vaulx-en-Velin est très respecté dans le vestiaire andalou et par son entraîneur Manuel Pellegrini, avec lequel il dispose d’une relation de confiance et de respect mutuel. Pour toutes ces raisons, Fekir a obtenu de nouvelles responsabilités ce vendredi. Alors que la légende Andrès Guardado a vu son aventure avec le Betis s’achever d’un commun accord, le natif de Lyon a hérité du brassard de capitaine du milieu mexicain.