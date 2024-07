Real Madrid : Kylian Mbappé dévoile quand il veut débuter

Kylian Mbappé était présenté en grande pompe à Madrid aujourd’hui. Et le Bondynois, arrivé touché au nez, a donné des nouvelles de son état physique, lui qui semblait aussi un peu fatigué pendant cet Euro. Il a expliqué qu’il sera prêt pour la Supercoupe d’Europe contre l’Atalanta le 14 août prochain.

« Nous avons discuté ce matin avec l’équipe médicale du club et nous attendrons les résultats. Là, nous verrons quoi faire. Je jouerai sûrement la Super Coupe, mais cela dépend de l’entraîneur. Je serai prêt. Ce serait le premier titre et je veux jouer. Mais cette question s’adresse au coach. Je suis à la disposition du club. Ils me donneront plus d’informations dans les prochains jours. À mon retour à la date que vous m’avez indiquée, je me préparerai à vous aider », a lancé le joueur. C’est plus clair comme ça !