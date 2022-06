Euro U19 : l'Angleterre démarre bien contre l'Autriche

Débuts réussis pour les Anglais. Ce dimanche, l'Angleterre a parfaitement lancé son Euro U19 en s'imposant face à l'Autriche (2-0), au Štadión SNP, en Slovaquie, pays hôte de la compétition de jeunes talents. Carney Chukwuemeka, appartenant à Aston Vila, a été le grand bonhomme de la soirée.

Le milieu central a d'abord ouvert le score en première période (43e), avant de servir Alfie Devine, milieu offensif de Tottenham, pour le but du break (65e). Les jeunes Three Lions prennent ainsi d'emblée les commandes du groupe B de cet Euro U19, la Serbie et Israël n'ayant pas pu se départager un peu plus tôt dans la journée.