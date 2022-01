Coupe d’Afrique des Nations 2021 : la Côte d’Ivoire assure l'essentiel face à la Guinée Équatoriale

Ce mercredi, la Côte d'Ivoire de Sébastien Haller a débuté sa CAN par une rencontre contre la Guinée Équatoriale. Sur une pelouse délicate (la même que celle du match de l’Algérie), les Éléphants ont rapidement ouvert le score et se sont donc un peu facilité la tâche. C’est l’ancien pensionnaire de Ligue 1 Max-Alain Gradel qui a trouvé la faille d’une superbe frappe dans la lucarne de Manuel Sapunga, le gardien équato-guinéen (5e). Un but qui a permis aux coéquipiers de Kessie de prendre confiance et de dominer dans un premier temps la rencontre.

Mais la Guinée-Équatoriale est, petit à petit, montée en puissance et a posé quelques soucis à une défense ivoirienne souvent en retard. Les hommes de Rodolfo Bodipo auraient même pu bénéficier d’un penalty après une main maladroite du central ivoirien Simon Deli que l’arbitre a décidé de ne pas siffler. La première d’une longue série d’occasions pour la Guinée Équatoriale.

La Côte d'Ivoire prend la tête du groupe

En seconde période, la Côte d’Ivoire, dominée, a été contrainte d’évoluer en contre en utilisant la vitesse de Maxwell Cornet notamment qui aurait pu faire le break (54e, 61e). Sebastien Haller n’a jamais été trouvé dans la surface. Et les plus grosses occasions ont bien été du côté du « Nzalang Nacional ». À plusieurs reprises, les attaquants équato-guinéens ont fait preuve de maladresse dans le dernier geste ou ont buté sur un Badra Ali Sangaré, toujours vigilant (48e, 59e, 61e).

Malgré une prestation très intéressante dans ce match, les coéquipiers d’Iban Salvador, joueur le plus remuant sur le front de l’attaque, n'ont pas réussi à revenir au score. Avec cette précieuse victoire, la Côte d'Ivoire (qui n’aura cadré que deux fois dans ce match) prend la tête du groupe E devant l’Algérie. La Guinée-Équatoriale devra aller chercher impérativement un résultat face aux Fennecs pour espérer se qualifier au prochain tour.