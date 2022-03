Chelsea : les premières victimes de l'interdiction de recrutement

La suite après cette publicité

Chelsea a le blues. Depuis quelques jours, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour les pensionnaires de Stamford Bridge. Le 2 mars, Roman Abramovitch a officialisé la mise en vente de l'écurie anglaise après le début de la guerre en Ukraine. Le milliardaire, proche du gouvernement russe, a ainsi dû passer la main à six administrateurs de la fondation caritative en attendant de trouver un repreneur. Rapidement, plusieurs hommes d'affaires se sont positionnés pour reprendre le flambeau.

Mais jeudi, le gouvernement britannique a mis un coup d'arrêt à ce processus. En effet, les autorités locales ont sanctionné Abramovitch, en gelant ses avoirs. La vente de Chelsea est également suspendue jusqu'à nouvel ordre. Pour se séparer de son club, l'oligarque russe, qui ne toucherait pas un euro, devra obtenir une autorisation du gouvernement de Boris Johnson.

Plusieurs joueurs en fin de contrat

Mais ce n'est pas tout. Privés de merchandising et de billetterie (hormis pour les abonnés), les Blues ne peuvent ni recruter, ni prolonger leurs joueurs. Plusieurs éléments sont ainsi concernés par cette décision. Il y a tout d'abord ceux sous contrat jusqu'au 30 juin prochain. Pour Andreas Christensen, il y avait peu d'espoir qu'il poursuive l'aventure. Le Danois est déjà en train de négocier avec le Barça un bail de cinq ans. En revanche, un mince espoir existait pour Cesar Azpilicueta.

Récemment, l'EFE expliquait que Chelsea avait une clause pour étendre son contrat de manière unilatéral. Les Blues ne pourront plus l'exercer a priori. Ce qui pourrait rapprocher un peu plus le défenseur espagnol du Barça. Antonio Rüdiger arrive également à un tournant cet été. L'Allemand, qui a repoussé plusieurs offres de son club pour prolonger, pourra donc s'engager librement. Manchester United, Newcastle, le Barça et le PSG sont tous prêts à l'accueillir.

En prêts, des joueurs comme Baba Rahman ou Danny Drinkwater (Reading) sont aussi dans cette situation contractuelle. Autres dossiers délicats, ceux concernant les éléments liés jusqu'en juin 2023. Généralement, les clubs essayent de garder la main et tentent tout pour les faire prolonger ou les vendre pour éviter un départ libre. Là, Chelsea aura l'opportunité de les conserver mais ne pourra pas leur faire signer de prolongation.

Chelsea est bloqué

N'Golo Kanté, Thiago Silva, Marcos Alonso, Jorginho, Ross Barkley ou encore Michy Batshuayi et Tiémoué Bakayoko (prêtés) sont par exemple dans ce cas. Parallèlement à cela, Chelsea ne pourra ni vendre, ni acheter des joueurs. Le club est seulement autorisé à régler ses dettes en matière de transferts. Ce qui est problématique pour les Anglais, qui avaient ciblé certains éléments pour cet été comme Riyad Mahrez (Man City) ou Ronald Araujo (Barça).

Cette décision ne fait pas non plus les affaires de quelques joueurs de l'équipe de Thomas Tuchel. C'est notamment le cas de Romelu Lukaku. De retour l'été dernier à Chelsea, le Belge, dans une position délicate, souhaiterait revenir à l'Inter Milan. Les flops Timo Werner, suivi par Dortmund, ou Kepa Arrizabalaga, courtisé par la Lazio, sont aussi bloqués pour l'instant. Cela pourrait être la même chose pour des joueurs en prêt. Dans le rouge, Chelsea vit décidément des heures sombres.