La décision forte de Romelu Lukaku pour son avenir, l'Angleterre couronne le nouveau joyau Anthony Elanga

La suite après cette publicité

Lukaku a tranché pour son avenir

Le mercato fait la Une de La Gazzetta dello Sport ce matin. Et c'est une information qui risque de faire grand bruit ! Le journal au papier rose annonce que «Romelu Lukaku veut retourner à l'Inter» ! «Le géant belge ne s'est jamais imposé à Londres et est prêt à réduire son salaire pour retourner chez les Nerazzurri. L'opération reste coûteuse, le club a d'autres projets, mais n'est pas fermé à l'idée.» Alors qu'il n'est plus titulaire à Chelsea, Big Rom aurait pris une décision radicale pour son avenir. De son côté, Tuttosport réclame du renfort à Dušan Vlahović ! «Il faut aider le Serbe», indique le quotidien turinois car «la soirée de Ligue des champions a confirmé l'importance de Vlahović pour relancer les ambitions de l'équipe, mais en juin il faudra d'autres arrivées notamment dans l'entrejeu : Zaniolo, Milinković-Savić et Pogba sont dans le viseur.»

Manchester United a un nouveau «super sub»

Le choc entre l'Atlético de Madrid et Manchester United a accouché d'un match nul (1-1). Les Red Devils malmenés une bonne partie de la rencontre peuvent remercier leur nouveau «super sub» comme le placarde le Daily Mail sur sa Une. Il s'agit d'Anhtony Elanga qui a égalisé à la 80e minute et a permis à son équipe d'y croire pour le match retour. «Il marque à nouveau et sauve encore un Manchester chanceux à Madrid», juge le journal britannique. Le joueur de 19 ans fait aussi la couverture du Daily Express qui le qualifie là aussi de «sauveur» ! Enfin, pour The Guardian, Elanga a «aidé Manchester United à arracher un match nul à Madrid.» Et dans la période actuelle, la pépite Elanga fait du bien à Manchester United.

Le FC Barcelone au bord du précipice

En Espagne, le FC Barcelone joue sa survie en Coupe d'Europe ce soir face au Napoli. Et le choix est simple comme le placarde Mundo Deportivo sur sa Une, il faut «seulement gagner» ! «Le Barça espère confirmer son retour en forme et gagner. Les hommes de Xavi veulent remporter l'Europa League et ça passera par une victoire à Naples où ce sera une belle bataille pour le ballon», écrit le journal pro-catalan. Pour Sport, c'est une «balle de match» entre les deux équipes dans «une atmosphère qui s'annonce infernale.» Pour le Corriere dello Sport, Naples pourra compter sur Lorenzo Insigne qui est «le protagoniste le plus attendu». La presse italienne attend de l'attaquant qu'il soit au rendez-vous pour mener son équipe à la qualification.