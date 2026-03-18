Manchester City : Pep Guardiola félicite Arbeloa… puis enfonce le Real Madrid

Le comportement de Pep Guardiola a fait du bruit hier soir. En effet, après la défaite de Manchester City face au Real Madrid en huitièmes de finales retour de Ligue des champions (1-2), l’entraîneur espagnol a eu une altercation avec Antonio Rudiger au centre du terrain, puis s’est présenté en conférence de presse avec un discours franc et un poil provocateur. Alors que les Madrilènes avaient pris un avantage difficile à combler au retour, celui-ci a évoqué le travail d’Alvaro Arbeloa, saluant sa bonne volonté.

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« J’ai aimé ce qu’il a fait, j’ai eu l’impression qu’il avait une longue carrière devant lui ». Mais, le coach expérimenté, passé par le FC Barcelone (2008-2012), ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Devant les médias, le technicien a ajouté une légère piqure de rappel aux Merengues. « Le Real Madrid n’a pas été mon plus grand défi. Mon plus grand défi a été Jürgen Klopp, mais vous ne l’avez pas encore compris » a-t-il déclaré, tout en souriant devant les journalistes, démontrant que le rival du Catalan se trouvait en Angleterre, lorsque l’ancien coach des Reds (2015-2024) surfait sur la Premier League.