EdF : Mattéo Guendouzi raconte son premier but en Bleu

Mattéo Guendouzi (22 ans) a débloqué son compteur but avec l'équipe de France ce mardi soir, à Lille, face à l'Afrique du Sud (2-0, amical). Le milieu de l'Olympique de Marseille affichait un large sourire au micro des médias officiels de la Fédération Française de Football.

«C’est une immense fierté, premier but avec l’équipe de France, tu rêves de ces moments-là. Je vais m’en rappeler toute ma vie, c’est sûr. Je suis vraiment très heureux, j’espère en marquer beaucoup d’autres. Fierté parce que ça récompense mon travail depuis longtemps. Je vais m’en souvenir jusqu’à la fin de ma vie de ce premier but en équipe de France, c’est sûr», a-t-il confié, expliquant s'être fait chambrer par le staff et ses partenaires cette semaine à l'entraînement sur des exercices de frappes.