Barcelone - Grenade: les compositions officielles

La vingt-quatrième journée de Liga se poursuit ce dimanche avec le match entre le FC Barcelone et Grenade. À domicile, les Blaugranas s’organisent en 4-3-3 avec Ter Stegen aux cages. En défense, on retrouve Cancelo, Cubarsi, Martinez et Koundé. Gundogan, Christensen et De Jong occupent le milieu de terrain du Barça. Pedri, Lewandowski et Lamine Yamal vont animer l’attaque du FC Barcelone.

Grenade s’articule en 4-1-4-1 avec Batalla qui officie comme dernier rempart. En défense, on retrouve Sanchez, Mendez, Piątkowski et Neva. Hongla est placé juste devant la défense de Grenade. Pellistri, Melendo, Ruiz et Villar occupent le milieu de terrain. Et enfin, Arezo est placé à la pointe de l’attaque du Grenade CF.

Les compositions

Barcelone: Ter Stegen - Cancelo, Cubarsi, Martinez, Koundé - Gundogan, Christensen, De Jong - Pedri, Lewandowski, Lamine Yamal

Grenade: Batalla - Sanchez, Mendez, Piątkowski, Neva - Hongla - Pellistri, Melendo, Ruiz, Villar - Arezo