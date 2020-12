Premier League : Everton enfonce un peu Arsenal dans la crise

La 14e journée de Premier League se poursuivait ce samedi après-midi avec une belle affiche au programme. Everton recevait dans son antre de Goodison Park une formation d’Arsenal en grande difficulté ces dernières semaines, elle qui n’a plus goûté à la victoire depuis le 1er novembre et un succès sur la pelouse de Manchester United. À l’inverse, les Toffees en grande forme abordaient plus sereinement cette rencontre qui pouvait leur permettre de faire un bon au classement. Comme souvent ces derniers temps, des Gunners acculés en défense ne parvenaient pas à se sortir du pressing incessant des hommes d’Ancelotti. Privés d’Aubameyang, les visiteurs sombraient dès la 22e minute de jeu par l’intermédiaire de Rob Holding qui en tentant de dévier une tête de Calvert-Lewin, propulsait d’un plat du pied le cuir dans ses propres filets (22e, 1-0).

Les hommes de Mikel Arteta réagissaient timidement mais profitaient d’une mauvaise appréciation de Davies pour obtenir un penalty après une faute sur Maitland-Niles. Nicolas Pépé ne tremblait pas et redonnait un peu d’espoir aux siens (33e, 1-1). Les compteurs étaient dès lors remis à zéro. Mais alors que le match s’équilibrait peu à peu, Yerry Mina, bien trouvé au premier poteau par Sigurdsson, redonnait l’avantage aux locaux d’une tête que ne pouvait qu’effleurer Leno (45e, 2-1). Au retour des vestiaires, David Luiz pensait égaliser à son tour pour les seins mais les montants de Pickford en décidaient autrement. La seconde période était toutefois bien moins fringante. Everton gérait tranquillement le score et finissait logiquement par s’imposer 2-1. Arsenal ne s’en sort plus et est 15e au classement quand la formation d’Everton grimpe elle sur la seconde marche du podium.