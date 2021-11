PSG-Nantes : les notes du match

Pour le compte de la 14ème journée, le Paris Saint-Germain accueillait le FC Nantes au Parc des Princes. A quelques encablures du choc face à Manchester City en Ligue des champions, le leader de Ligue 1 souhaitait enchainer après sa victoire à Bordeaux (3-2). Côté nantais on espérait faire un coup ce soir après le nul obtenu à la Beaujoire face à Strasbourg (2-2) avant la trêve internationale. Pour cette affiche de 17 heures, Mauricio Pochettino alignait un 4-3-3 avec le trio Messi, Mbappé, Neymar en attaque. Antoine Kombouaré optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Coulibaly en pointe. Dès les premières secondes, le PSG prenait l'avantage. Sur un ballon mal dégagé par la défense nantaise, Gueye remisait pour Paredes dont la frappe déviée par Mbappé surprenait Lafont (1-0, 2e). Le génie français inscrivait ainsi son septième but en championnat. Les Parisiens manquaient le break juste après le quart d'heure de jeu par Messi bien servi par Neymar qui perdait son duel face à Lafont (16e).

La suite après cette publicité

Six minutes plus tard, Mbappé alerté par Messi voyait sa frappe bien repoussée par Lafont (22e). Juste avant la pause, Lafont omniprésent ce soir sauvait une nouvelle fois les siens face à la Pulga (37e). Au retour des vestiaires, les Canaris se montraient beaucoup plus entreprenants et Blas obligeait Navas à se détendre (61e). Juste après l'heure de jeu, Blas lancé dans le dos de la défense parisienne était stoppé irrégulièrement par Navas en dehors de sa surface. Monsieur Stinat excluait logiquement le portier costaricien (65e). A peine entré en jeu, Sergio Rico sauvait le PSG en repoussant une tentative de Blas (70e). Le FC Nantes égalisait logiquement cinq minutes plus tard. Sur la gauche, Merlin centrait pour Kolo Muani qui s'y reprenait à deux fois pour tromper Rico (1-1, 76e). Le Paris SG n'avait pas le temps de gamberger et reprenait l'avantage six minutes plus sur un coup du sort. Messi cherchait Bernat mais Appiah intervenait et trompait son propre gardien (2-1, 82e). Cinq minutes plus tard, les hommes de Pochettino prenaient le large. Bien servi par Mbappé, Messi fixait son défenseur et trompait Lafont d'une frappe enroulée (3-1, 87e). Avec ce douzième succès de la saison, le PSG comptait provisoirement treize points d'avance sur le RC Lens au classement.

Le classement complet de la Ligue 1

Le classement des buteurs

Le classement des passeurs

- L'homme du match : Messi (7,5) : floqué de son numéro 30, le sextuple Ballon d'Or était une nouvelle fois très attendu au Parc des Princes, lui qui a connu des débuts mitigés avec le PSG. Après un premier quart d'heure relativement discret, la Pulga est entrée en scène et les Nantais ont souffert. Décalé par Mbappé et après une bonne remise de Neymar, il se présente seul face à Lafont mais voit sa frappe parfaitement détournée par le portier nantais, décisif sur sa ligne (18e). Très disponible, l'Argentin s'est montré un peu moins à son aise que ses deux compères d'attaque mais reste l'un des grands artisans de la séduisante animation offensive proposée par le PSG cette après-midi. Servi par Verratti au cœur de la surface, il est d'ailleurs tout proche de faire le break mais tombe sur un Lafont encore très inspiré (38e). Très (trop) discret en seconde période, il réapparait, malgré tout, à l'entame des dix dernières minutes pour faire totalement basculer cette rencontre. Une première fois, avec chance, quand il voit sa passe en profondeur déviée par le malheureux Appiah, auteur du second but parisien (81e) avant de signer son premier but en Ligue 1 d'une belle frappe enroulée du gauche (87e). Décisif.

PSG

- Navas (4) : aux premières loges, le portier costaricien du PSG, en concurrence avec Donnarumma pour la place de numéro 1, a assisté à la très bonne entame des siens. Symbole de la domination sans partage des hommes de Mauricio Pochettino, le dernier rempart des Parisiens a dû attendre le temps additionnel du premier acte pour capter une frappe au ralenti de Blas (45+1e). Même son de cloche dans le début du second acte, malgré une reprise plus tranchante des Nantais, où le gardien parisien a simplement dû capter une tête bien trop écrasée de Coulibaly (52e) avant de s'interposer sur une frappe limpide de Blas (62e). Insuffisant pour perturber l'ancien Madrilène ? Détrompez-vous. Alors que le Costaricien vivait une soirée très tranquille, sa sortie hasardeuse auprès de Blas - qu'il percutait à retardement - lui valait finalement de rejoindre, prématurément, les vestiaires (65e). Un carton rouge direct provoquant la sortie de Neymar et l'entrée de Rico pour les derniers instants de cette rencontre. Soirée étrange pour Navas.

- Bernat (4,5) : titulaire pour la troisième fois en championnat après une longue période d'absence, le latéral gauche parisien confirme, match après match, son retour au plus haut niveau. Souvent trouvé dans son couloir, l'Espagnol s'est montré très sérieux sur le plan défensif et n'a cessé de proposer des situations de décalage aux abords de la surface nantaise. Si l'ancien Bavarois a parfois fait preuve d'un certain déchet technique (7 ballons perdus), notamment dans les 30 derniers mètres nantais (47e), son rendement dans le couloir gauche parisien reste précieux. Semblant plus émoussé physiquement au cours du second acte et pris par l'intensité collective nantaise, il s'est montré bien plus discret. Prestation en demi-teinte.

- Diallo (4) : très souvent aligné en tant que latéral gauche et souvent critiqué à ce poste, le défenseur international sénégalais (5 sélections, 1 but) retrouvait une position bien plus axiale ce samedi et son rendement a confirmé la tendance. Bien plus à l'aise au sein de la charnière centrale parisienne, le natif de Tours n'a, certes, pas eu grand chose à effectuer en première période mais s'est montré très rassurant dans ses quelques interventions et a fait preuve d'autorité dans le duel. Appliqué dans la relance, il s'est globalement contenté de lancer les offensives parisiennes. Sous la pression nantaise au retour des vestiaires, il a montré beaucoup plus de limites sur le plan défensif et se fait prendre de la tête par Kolo Muani, auteur du but égalisateur en deux temps (76e). Performance à deux vitesses.

- Kehrer (3) : le constat est cruel pour le défenseur parisien. Dans une première période complètement dominée par le PSG où les coéquipiers de Verratti n'ont jamais été inquiété, l'ancien joueur de Schalke est l'auteur, à lui seul, des seules difficultés vécues par les siens. Certes, sa fragilité dans le duel (un seul duel gagné sur sept subis au cours du premier acte !) et son positionnement parfois douteux n'a pas eu de conséquences directes au tableau d'affichage mais son rendement contraste fortement avec le reste du onze parisien. Au retour des vestiaires, le numéro 24 parisien se rend coupable d'un marquage laxiste sur Coulibaly (52e) mais se montre cependant décisif après un superbe retour sur Kolo Muani, en position idéale pour égaliser (54e). Si on ne peut pas lui reprocher grand chose sur l'égalisation, sa prestation globale demeure insuffisante.

- Hakimi (5,5) : discuté ces dernières semaines, le latéral droit parisien a retrouvé de son sérieux face à Nantes. Propre défensivement, très présent dans le duel, l'international marocain s'est par ailleurs montré très disponible offensivement pour proposer d'autres solutions au trio de feu Messi-Neymar-Mbappé. Toujours très proche de son adversaire direct, sa complicité avec Mbappé a souvent déstabilisé la défense nantaise, en témoigne ce double échange avec l'ancien Monégasque qui aurait pu amener le danger sur le but de Lafont (45+1e). Une nouvelle fois trouvé en profondeur par Gueye, il voit son centre tir intercepté par Lafont (52e). Plus discret au retour des vestiaires et un peu tranchant, conséquence directe du visage parisien moins séduisant, il a tout de même fait preuve d'une solidité certaine.

- Gueye (5) : placé aux côtés de Verratti, le milieu international sénégalais (78 sélections, 5 buts) a rendu une copie très propre dans le premier acte. Indispensable dans l'équilibre du bloc parisien, il a répondu présent dans l'intensité physique ce qui explique notamment la totale maitrise collective des hommes de Mauricio Pochettino. Appliqué dans la transmission, ses quelques ballons perdus ont surtout été compensés par une qualité de récupération notable et une rigueur de tous les instants dans les duels (80% de duels remportés). Le constat est cependant bien moins flatteur en seconde période. Pris par l'intensité nantaise retrouvée, il a souvent pêché pour maintenir le milieu parisien à flot, en témoigne ses nombreux duels perdus en seconde période. Deux visages pour le milieu parisien.

- Verratti (5,5) : très présent et disponible pour ses partenaires, le chef d'orchestre de l'entrejeu parisien a parfaitement donné le rythme aux siens face au FC Nantes. Souvent recherché, l'international italien (48 sélections, 3 buts) a orienté le jeu parisien pour mettre à mal le milieu nantais. Parfait dans le duel (100% au cours du premier acte), serein dans la transmission, Petit Hibou a gratté quelques ballons précieux (46e) et sa technique indiscutable lui a souvent permis de lancer sur orbite le trio d'attaque galactique du PSG. Très peu mis en difficulté sur le plan défensif, il a récité son football au Parc des Princes même si le début de seconde période s'est avérée plus difficile, à l'instar de ses coéquipiers. Averti d'un carton jaune pour une tacle grossier sur Coco (70e), il est remplacé par Wijnaldum (74e).

- Paredes (5) : de retour dans le onze parisien après une gêne à la cuisse, l'Argentin s'est rapidement mis en évidence dans cette rencontre. Sur un ballon mal renvoyé par la défense nantaise, il voit sa frappe limpide déviée par Mbappé, opportuniste, tromper Lafont (2e). Positionné légèrement en retrait du duo Verratti-Gueye, le milieu parisien a parfaitement quadrillé sa zone pour protéger sa charnière centrale des quelques montées offensives du FCN. Dans un rôle de sentinelle et fort d'une qualité indéniable de transmission, il a donné le tempo aux siens. Propre dans l'orientation du jeu, il a également gratté quelques ballons précieux permettant aux Parisiens de totalement asphyxier les Canaris. A l'instar du collectif parisien, il a bien plus souffert en seconde période.

- Messi (7,5) : voir ci-dessus

- Neymar (7) : virevoltant dès les premiers instants de la rencontre, le Brésilien est à l'origine de l'ouverture du score de Mbappé (2e) après un superbe débordement sur son côté gauche. Inspiré dans ses prises de balle, l'ancien barcelonais a constamment fragilisé le bloc mis en place par les Canaris. Une nouvelle fois brillant au moment de remiser sur Messi, proche de doubler la mise (18e), la star brésilienne a sublimé l'attaque parisienne dans le début de rencontre. Parfaitement servi par Mbappé, il voit sa frappe repoussée par un Lafont des grands soirs (30e). Plus vif, plus technique et tout simplement plus fort, Neymar a fait vivre l'enfer à un Corchia impuissant qui devait finalement céder sa place sur blessure. Plus discret au retour des vestiaires, le Brésilien devait finalement céder sa place à la suite du carton rouge reçu par Navas (65e). Remplacé par Rico (68e), auteur d'une parade exceptionnelle devant Blas (70e) permettant aux siens de préserver leur avantage au score, avant d'être battu par Kolo Muani (76e) malgré un premier arrêt de grande classe.

- Mbappé (7,5) : l'attaquant parisien traverse une période faste et cette rencontre face au FC Nantes ne pourra pas le contredire. Opportuniste et à la limite du hors-jeu sur la lourde frappe de Paredes, le numéro 7 du PSG a rapidement permis aux siens de prendre les devants (2e). Brillant et juste techniquement, le natif de Bondy a multiplié les échanges avec Neymar et Messi pour rendre fou l'arrière garde nantaise. Une nouvelle fois recherché par Messi, il prend le meilleur sur Castelletto mais sa lourde frappe est détournée par Lafont (22e). Etincelant, le champion du monde 2018 n'a pas non plus hésité à dézoner pour déstabiliser le bloc nantais sur les côtés (24e). Sa pointe de vitesse effrayante s'est par ailleurs révélée irrésistible pour des Canaris dépassés par tant de vivacité, à l'image de ce débordement éclair au retour des vestiaires (56e) ou de ce dribble ravageur laissant le pauvre Castelletto sur les fesses (60e). Plus discret dans la dernière demi-heure, il reste malgré tout l'un des grands artisans de ce succès parisien.

Nantes

- Lafont (6) : difficile pour lui d'intervenir sur l'ouverture du score de Mbappé, l'attaquant français déviant le ballon au dernier moment (2e). En revanche, il remporte son face à face avec Messi quelques minutes plus tard (17e). Il s'interpose une nouvelle fois sur la frappe puissante de Mbappé (22e), puis face à Neymar (29e). Il se couche vite pour stopper la frappe à ras de terre de Messi (38e). Il sort pour couper le centre en retrait d'Hakimi, alors que Neymar était à la réception (52e). Il est encore une fois malheureux sur le deuxième but parisien, provoqué par la déviation d'Appiah dans son propre but (82e). Difficile pour lui d'intervenir sur la frappe de Messi qui finit dans son petit filet (87e).

- Corchia (non-noté) : il a énormément souffert sur son côté droit, que ce soit face à Neymar ou bien Mbappé qui se décalait souvent sur son côté. Blessé, il a été contraint de laisser sa place quelques minutes avant la mi-temps. Remplacé par Appiah (4) à la 42e minute. Malheureux, il se jette pour tacler et intercepter une passe de Messi aux abords de la surface, mais il dévie le ballon dans son propre but (82e), alors qu'il réalisait une bonne rentrée. Il a bien tenu son couloir et a tenté d'apporter offensivement

- Girotto (5,5) : il défend bien face à Messi et ne se fait pas prendre par le crochet intérieur de ce dernier (51e). Alors que Castelletto avait perdu son duel avec Mbappé, il couvre bien pour intervenir et écarter le danger (59e). C'est souvent lui qui était en dernier rempart pour stopper les offensives adverse et il s'est distingué par quelques très bonnes interventions qui ont permis à son équipe de reprendre la possession du ballon (6 ballons récupérés). En revanche, il laisse trop d'espace à Messi qui peut rentrer sur son pied gauche et tromper Lafont, même s'il devait aussi gérer l'appel d'Hakimi sur la droite (87e).

- Castelletto (3,5) : il est pris dans son dos par l'appel de Mbappé, dont la frappe est finalement arrêtée par Lafont (22e). En revanche, il intervient bien face à Hakimi qui s'était infiltré dans la surface après un une-deux avec l'attaquant français (45e). Globalement, il a eu du mal à gérer les déplacements des attaquants du PSG. Il est totalement pris par le passement de jambe de Mbappé, mais Girotto avait bien suivi (59e).

- Fabio (4) : il a tenté d'apporter offensivement, mais il avait souvent trop peu de solutions à sa disposition (4/6 dribbles réussis). En revanche, i la été trop imprécis dans ses transmissions (76 % de passes réussies) ce qui a entraîné énormémement de perte de balles (11 ballons perdus). Remplacé par Merlin (58e), qui a beaucoup apporté offensivement par sa qualité de centre, notamment pour Blas qui bute sur Rico (70e). C'est un très bon ballon de sa part envoyé dans la surface qui amène l'égalisation de Kolo Muani (76e).

- Moutoussamy (5) : il revient bien et s'impose physiquement dans la surface face à Neymar, afin de permettre à Lafont de récupérer le ballon (38e). Il a pris l'eau au milieu de terrain en première mi-temps, mais à l'image de son équipe a été bien plus entreprenant au retour des vestiaires. Il a bien orienté le jeu afin de trouver ses coéquipiers sur les côtés et les mettre dans des positions de centre. Remplacé par Cyprien (78e).

- Chirivella (4,5) : il a beaucoup couru dans le vide en première mi-temps afin d'essayer de suivre les déplacements des milieux parisiens. Il a été bien plus efficace en seconde période, comme tous les Nantais, notamment dans ses transmissions (91 % de passes réussies). Il a mis de l'impact dans les duels et s'est souvent imposé (6/10 duels gagnés).

- Coco (4) : en bonne position de frappe, il dévisse sa tentative (16e). Il a fait énormément de courses défensives afin d'essayer de bloquer les montées de Bernat. Il a eu du mal à se mettre en évidence et n'avait touché que 17 ballons à la pause, pour 9 perdus. Depuis la droite de la surface, il envoie un très bon centre à ras de terre au deuxième poteau, mais Coulibaly est trop court pour le reprendre (52e). Remplacé par Geubbels (77e).

- Blas (5) : il a fait les mauvais choix, comme sur cette talonnade tentée dans la surface parisienne sur une des rares incursions de Nantes dans le camp adverse (33e). Souvent trouvé dos au jeu, il a eu du mal à se retourner et a subi le pressing des milieux du PSG. Sa frappe depuis l'entrée de la surface est trop écrasée pour inquiéter Navas (45e+2). Bien servi en profondeur, il provoque la très mauvaise sortie de Navas et l'expulsion de ce dernier (65e). À la réception d'un centre de Merlin, il ne parvient pas à ajuster sa reprise même si Rico fait un très bon arrêt (70e).

- Kolo Muani (5) : il n'a pas réussi à se montrer dangereux en première mi-temps et a perdu la plupart de ses duels, notamment face à Hakimi (5/13 duels gagnés à la pause). Trouvé sur la gauche de la surface, il tarde trop et se fait finalement reprendre par Kehrer, alors qu'il avait la balle d'égalisation (54e). Repositionné dans l'axe après la sortie de Coulibaly, il reprend de la tête le centre de Merlin, repoussée par Rico, mais il poursuit son action et parvient à marquer d'une talonnade (76e).

- Coulibaly (3) : match très compliqué pour lui à la pointe de l'attaque nantaise. Il a dû se contenter de longs ballons envoyés dans sa direction et difficiles à négocier. Les Parisiens ayant monopolisé le ballon et les Canaries ne parvenant pas à se projeter vers l'avant, il a été très peu trouvé par ses coéquipiers. À la pause, il n'avait touché le cuir qu'à 9 reprises. Il se jette mais est trop court pour reprendre le centre de Coco (53e). Remplacé par Bukari (57e).