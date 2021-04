PSG : comment jouer sans Marco Verratti face au Bayern Munich ?

La suite après cette publicité

La nouvelle est tombée hier soir. Marco Verratti a contracté la covid-19 en sélection et sera absent contre le Bayern Munich, en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Il a dû se mettre à l'isolement. Déjà touché à une cuisse avec l'Italie, le milieu de terrain aurait déclaré forfait pour affronter Lille en championnat ce samedi (à suivre en live commenté ici). Après la blessure au genou de Robert Lewandowski, une autre star ne sera pas sur la pelouse de l'Allianz Arena mercredi soir (match à suivre en direct sur notre site également). Un absent partout, balle au centre.

Sans son leader technique de l'entrejeu, Mauricio Pochettino va devoir se réadapter. Ce n'est pas la première fois qu'il devra faire sans l'Italien, et ce n'est sans doute pas la dernière fois. Plusieurs options se posent devant lui mais elles ne sont pas si nombreuses qu'espérer. La faute déjà à la suspension de Leandro Paredes, qui aurait probablement démarré la rencontre avec Verratti sans ces incidents. Remplaçant depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, Danilo Pereira peut prétendre à une place de titulaire mais il est incertain après s'être blessé avec le Portugal. Une autre mauvaise nouvelle qui tombe très mal.

Herrera et Rafinha favoris pour accompagner Gueye

Dans ces conditions, les possibilités s'amenuisent. Face au LOSC, Paredes et Gueye seront sans doute associés dans un 4-2-3-1. Si le Sénégalais a de grandes chances de débuter en Bavière, Pochettino pourrait combler l'absence de son compatriote par Ander Herrera, au profil plus travailleur. Entré en seconde période lors du match aller face au Barça, le Basque avait fait beaucoup de bien, soulageant un entrejeu qui prenait l'eau avec la mauvaise prestation de Gana Gueye. Souvent remplaçant ou remplacé, Herrera aurait là une belle carte, d'autant que le PSG n'aura pas tout le temps le ballon face au Bayern.

Il existe aussi une autre possibilité avec la titularisation de Rafinha. Meneur de jeu un peu moins reculé que Verratti, l'international brésilien n'a débuté qu'une seule rencontre de Ligue des Champions cette saison, c'était lors de la réception d'Istanbul BB en décembre dernier, sous les ordres de Thomas Tuchel. Depuis la venue du nouveau technicien, il joue moins, même s'il commence à revenir dans les petits papiers du staff. Son profil technique conviendrait davantage à une équipe souhaitant poser le jeu, ce qui ne sera pas nécessairement le cas au PSG à Munich.

Enfin, dans le même registre que Rafinha, Pochettino pourrait décider de tenter un coup. Ce n'est pas vraiment le genre de la maison d'innover dans un match important mais Julian Draxler commence à prendre du galon dans l'esprit du technicien, en témoigne ses deux titularisations en Ligue 1 en mars et au retour face au Barça. Aligné dans une position plus offensive lors de ces confrontations, l'Allemand est polyvalent et a déjà évolué dans l'entrejeu, souvent dans un 4-3-3 et non pas dans un 4-2-3-1, qui demande plus d'efforts défensifs pour les deux du milieu. A Pochettino de décider.